四海幫主張存偉涉捲安心幣商詐騙案 5百萬交保限制出境出海

四海幫主張存偉（右二）涉入辦組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件，今天下午從刑事局移送北檢偵訊，除暴特勤隊員荷槍實彈戒護張存偉上車。記者曾原信／攝影

四海幫主張存偉疑似與「安心幣商」水房有金流關係，被質疑可能是幕後操盤手，2月11日台北地檢署指揮刑事局拘提到案，12日下午移送複訊，檢察官複訊近2小時，諭知5百萬元交保，限制出境出海。

此案檢警農曆春節前發動搜索，張存偉甫從大陸返台即遭拘提，今刑事局除暴特勤隊荷槍戒護張至北檢，車輛直接開下囚車道，張存偉帶著LV經典棒球帽及口罩遮住臉龐，身穿Ralph Lauren polo衫，外套蓋住上銬的雙手，全程未發一語；北檢檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾複訊張存偉複訊張近2小時，諭知五百萬元交保，限制出境出海。

檢警追查，檢警去年偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與張存偉有關，疑似為操盤手。

檢方日前查出，假投資詐騙全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人，去年12月涉犯詐欺犯罪危害防制條例、特殊洗錢等罪起訴，求刑10至20年不等徒刑。

去年攔截空運包裹查扣黃金條塊，追查詐騙水房及港口王，北檢12月依詐欺、洗錢等罪起訴王幃犇、王明福等7人，求刑10至20年不等。

