四海幫主張存偉疑涉「詐騙洗錢案」 遭檢調約談

新北市 / 綜合報導

四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午在新北市新店區住家被警方拘提。他疑似涉入113年的「鉛包金」門擋走私案，檢調持續向上溯源，發現詐團有一筆金流疑似和張存偉有關，但當時他早就跑到中國暫避風頭，警方只能實施境管，張存偉逃了將近四個月後回台，即刻被鎖定，11日下午警方被拘提到案，張存偉也在今(12)日下午2點多移送台北地檢署， 檢察官複訊後諭令500萬元交保，限制出境出海，全案將朝"組織犯罪、洗錢防制法偵辦。 ，

特勤隊員全副武裝荷槍實彈，將四海幫幫主張存偉帶上警車。記者VS.四海幫主張存偉說：「會覺得被冤枉嗎，會擔心過年回不了家嗎，因小失大嗎。」面對記者問話，表情嚴肅完全沒有回應，張存偉雙手上銬，他疑似捲入洗錢案被送辦。員警說：「哇，出來了。」

警方拿著小刀一一拆封，裡頭裝的是一塊塊走私黃金，113年檢警查獲，「安心幣商」涉詐六億，還製作「鉛包金」走私到境外，價值七千多萬的黃金全被警方查扣。

根據了解，張存偉去年10月，中秋節前夕收到風聲，提前一步跑到中國避風頭，檢調針對詐騙洗錢案，向上溯源發現部分金流，和張存偉有關選擇不打草驚蛇，先實施境管等到4個月後，張存偉一回國立刻遭到鎖定。

11日下午在新店住家遭到拘提。外號純偉的張存偉，過去曾因為槍擊案入監服刑，112年接任四海幫第九任幫主，出獄後傳出和中南部角頭，合作經營線上博弈，近年勢力逐漸延伸中國，四海幫主涉及洗錢案，遭到拘提約談，究竟涉案程度深不深，有無涉及不法，檢調單位將進一步釐清。

