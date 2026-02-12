四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查二隊，偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現四海幫幫主張存偉帳戶疑有「安心幣商」不法金流，將其拘提到案，今（12日）下午兩點移送北檢。檢察官認為張存偉涉犯詐欺、洗錢、組織等罪，下午近6時諭知張存偉500萬元交保並限制出境出海。
據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。
刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握該集團收取被害人現金，或以虛擬貨幣收取贓款後，透過其他洗錢集團兌換成實體黃金，隨後以鉛錫合金方式，空運將包裹寄送至柬埔寨給詐欺集團機房。警方去年6月先是查扣2塊鉛合金門擋，隨後也再查扣尚未完成鉛包金共12塊黃金金條，總計24公斤的黃金金條，市值粗估7742萬元。
該集團粗估至少自2024年7月起便開始走私黃金，每月至少寄送30公斤黃金，累計恐已走私超過300公斤黃金洗錢出境。全案後續也依照詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
據悉，張存偉綽號「存偉」出生於空軍眷村，年輕時期就加入四海幫，一九九〇年間，因參與當時來自高雄的十大槍擊要犯、綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，並擔任其保鑣，最終因涉及殺人案入獄服刑十多年。張存偉出獄後，重返四海幫受到時任幫主「老賈」賈潤年的重用，更擔任四海幫的中常委，二〇一二年第八任幫主「斗雲」楊德昀接任四海幫時，被任命為副幫主。二〇二一年幫主「斗雲」退位後，四海幫在台北市西門町金獅酒樓召開會議，會後決議，由時任副幫主的張存偉接任第九任幫主。
四海幫第九任幫主「純偉」張存偉因涉及詐騙案，昨（11）日遭刑事局拘提逮捕，警方偵訊後於今日下午2時，依違反洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，將他移送台北地檢署複訊，檢方複訊後諭知500萬元交保、限制出境出海。
綽號「純偉」的四海幫幫主張存偉，涉入組織犯罪及洗錢案，11日遭刑事局拘提到案後，今（12日）下午移送北檢複訊。檢察官複訊近2小時，稍早諭知5百萬元交保，同時限制出境出海。
（中央社記者黃麗芸台北12日電）檢警去年追查有詐團涉將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋並空運至柬埔寨洗錢，經溯源清查發現四海幫主張男疑為幕後主導者，昨天拘提到案後，於今天下午移送北檢複訊。
（中央社記者林長順台北12日電）檢警去年追查有詐團涉將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋空運至柬埔寨洗錢，溯源查出四海幫主張男疑為幕後主導者，昨天拘提到案。北檢今天諭令張男500萬元交保，並限制出境出海。
四海幫主張存偉疑似與「安心幣商」水房有金流關係，被質疑可能是幕後操盤手，2月11日台北地檢署指揮刑事局拘提到案，12日下...
台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，意外查出四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。警方昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，今日下午將張存偉依組織犯罪及洗錢罪嫌移送台北地檢署持續偵辦。檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現詐團涉嫌用不法所得購入黃金，再利用鉛
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉組織犯罪及洗錢案有新進展。張男昨（11）日遭刑事局拘提到案，今（12...
過年前遭拘提! 四海幫主張存偉"涉洗錢"移送複訊
社會中心／綜合報導四海幫幫主〝張存偉〞，11號上午，返台時，突然被檢警搜索，初步調查，懷疑他和一場跨國洗錢案有關，12號下午移送北檢複訊，而過去作風相當低調的張存偉，這一次，原本是從中國要回台灣過春節，卻因為涉嫌洗錢遭拘提，檢察官複訊後，諭令500萬元交保，限制出境、出海。雙手上銬，拿外套覆蓋，除暴特勤隊重兵戒護，因為他們逮捕的是四海幫幫主--張存偉。四海幫幫主張存偉vs.記者：「會覺得被冤枉嗎，會擔心過年回不了家嗎。」過年前，張存偉突然被搜索拘提，檢警查出，他涉嫌利用黃金跨國洗錢，在12號下午，將人移送到台北地檢署，由曾經偵辦京華城洗錢案的檢察官陳玟瑾，進行複訊。過年前遭拘提！「四海幫主張存偉」涉跨國洗錢 上銬送北檢複訊（圖／民視新聞）根據了解，檢警之所以會查到張存偉涉案，是因為日前破獲一起投資詐騙，發現詐騙集團和南部銀樓合作，把贓款兌換成黃金，再將黃金偽裝成鉛塊門擋，以空運包裹方式，寄到柬埔寨、越南洗錢，1年內至少就走私約300公斤的黃金，而這些金流疑似和張存偉有關。四海幫幫主張存偉，綽號〝純偉〞，作風剽悍，年輕時，曾單擔任十大槍擊要犯楊瑞和的保鑣，參與槍擊犯罪，被依殺人罪，判刑入獄10多年，假釋出獄後，在2021年正式接任四海幫幫主，疑似和中南部角頭經營線上賭博，版圖甚至擴展到中國，資金相當雄厚。過年前遭拘提！「四海幫主張存偉」涉跨國洗錢 上銬送北檢複訊（圖／民視新聞）才剛從中國回台，結果馬上被檢警逮捕，檢察官訊後依詐欺等罪嫌，諭知張存偉500萬元交保，並限制出境、出海。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：過年前遭拘提！「四海幫主張存偉」涉跨國洗錢 上銬送北檢複訊 更多民視新聞報導全案定讞！割頸案乾哥12年、乾妹11年 「最快關4年假釋」死者家屬崩潰悶殺癱兒獲特赦！8旬婦親回「很感謝總統」：讓孩子知道媽媽沒罪了波麗士明星臉! 美女警激似張鈞甯.暖警撞臉蔣萬安
