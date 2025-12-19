四海幫前成員探共諜 刺探軍機被訴 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾經是四海幫成員的錢姓男子，受福建省廈門市翔安區澳頭村綽號「帝哥」的王姓村長吸收，找上前金門防衛指揮部文姓軍官，要求文男利用曾任軍職身分及軍中人脈，吸收現役軍人遭拒，高雄高分檢18日偵查終結，依國安法等罪將錢男提起公訴。

檢方指出，全案起源為花蓮高分檢偵辦前空軍戰術戰鬥機聯隊程姓軍官共諜案，經花蓮高分檢偵查刺蒐國防上機密一案時，發現前四海幫錢姓成員另曾受福建省廈門市翔安區澳頭村村長，綽號「帝哥」王姓男子誘邀，長找上錢男的友人、為前金門防衛指揮部軍官的文姓男子，於106年12月16日，免費前往福建省廈門市旅遊，進而接觸該名王姓村長。

檢方調查，錢男受到王姓村長金錢報酬利誘，於110年年中2度聯繫文男碰面後，要求文男利用其曾任軍職身分及軍中人脈，吸收現役軍人，冀圖取得現役軍人所提供與軍隊有關資料，由於文男並無替錢男吸收現役軍人發展組織因而未遂。

高雄高分檢於去年11月間，接獲法務部調查局國家安全維護工作站報請指揮偵辦，經承辦檢察官李廷輝積極縝密蒐證，翔實核閱查證卷內供述證據後，全案於18日偵查終結，依觸犯修正前國家安全法第5之1條第4項、第1項之意圖危害國家安全或社會安定，而為大陸地區違反第2條之1第1款之發展組織未遂罪嫌起訴。

