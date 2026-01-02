四海幫副堂主勾結車行組假投資詐騙1.7億 北檢起訴求刑12年

警方查扣的證物。刑事局提供



四海幫海青堂副堂主吳國瑞與柬埔寨詐騙機房成立多個群組，同時找「和逸」汽車公司合作，先以假投資騙光被害人現金後，再慫恿這些被害人抵押不動產貸款持續加碼投資，並保證「審核寬鬆」、「快速撥款」介紹被害人加入「強力貸」等Line官方帳號，以此詐得1億7404萬8944元，台北地檢署調查後以涉犯《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺罪及《組織犯罪條例》等罪，將吳國瑞、「和逸」汽車負責人張淡緒、周詩帆及其他涉案人員共9人提起公訴，並對吳、張、周3人各求刑12年。

廣告 廣告

檢警查出，吳國瑞自2024年7月間，與柬埔寨等境外詐騙集團成員，以Telegram通訊軟體共組「工作群組」、「WB/神勇貸款」、「V神勇貸款」、「D組/神勇貸款」、「皇鉅貸款(露)」等群組，並與「和逸」汽車貸款部、販售部的業務及金主共謀，以假投資為名騙取受害人現金，當被害人資金耗盡後，再引誘其以不動產進行抵押貸款。和逸汽車則派遣員工協助辦理貸款事宜，並從中抽取15%的貸款金額作為佣金。

刑事警察局偵查第一大隊(第二隊)分析「165反詐騙資料庫」後，發現多起假投資詐騙案件，被害人在現有資金遭騙之際，均由「強力貸」、「立馬貸」、「幸福好貸」、「真好貸」貸款仲介協助辦理不動產抵押貸款，這種一條龍式的詐騙模式，徹底掏空被害人的所有資產，因此報請台北地檢署由檢察官李明哲組成專案小組偵辦。

專案小組追查發現，「強力貸」等貸款廣告，均由和逸汽車刊登，該車行掛羊頭賣狗肉，表面上經營中古車為業，實際從事融資貸款，為牟取暴利，除招攬一般民眾貸款外，更勾結四海幫海青堂副堂主吳國瑞，與境外詐騙機房合作，展開一條龍詐騙，啃盡被害人所有資產，其中全案關鍵人物則是吳國瑞，他在台灣擔任盤口的角色，當被害人被騙後由他成立的Telegram群組引導這些被害人向「強力貸」進行貸款。總計該集團以此詐得1億7404萬8944元。

台北地檢署調查後，認為吳國瑞及「和逸」汽車負責人張淡緒、周詩帆及其他涉案人員共9人，涉犯涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺罪及《組織犯罪條例》等罪，依法提起公訴。

檢察官審酌9人均正值青壯年，竟不思循正當途徑獲取所需，反貪圖一己利益，明知告訴人等已受騙，竟仍與詐騙集團分工，擴大告訴人等受損範圍，顯然缺乏法治觀念，漠視他人財產權益，迄今未與告訴人等和解，惡性重大，因此就被告吳國瑞、張淡緒與周詩帆3人各量處至少有期徒刑12年以上之刑度，以資懲儆，其餘被告則視審理時認罪與否及犯後態度，酌情量刑。

更多太報報導

101跨年煙火變煙霧秀？賈永婕憂「被叫去立法院」 小S一句話暖爆

台東跨年標案遭與國防標案類比 凌濤：專業性天差地別

獨／陳其邁任期倒數 水利局長傳請辭！外界憂「市政跛腳」