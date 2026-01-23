四海幫宿霧設詐騙機房 17名台籍嫌犯收押禁見
四海幫海森堂成員陳姓男子等17名台籍嫌犯，涉嫌在菲律賓宿霧租用豪華別墅設立詐騙機房，以「假投資」及「愛情詐騙」為手法，對台灣民眾進行大規模詐騙。刑事警察局國際刑警科與菲律賓執法單位合作，成功破獲該詐騙集團，今年1月21日將嫌犯引渡返台，新北地檢署訊問後，認為陳男等17人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串及反復實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
案件追溯至2025年4月，警方接獲多起民眾報案，指稱遭遇假冒投資專家「施昇輝」的廣告誘騙，加入虛假的「飆股投資群組」。受害人欲提領投資款時屢遭推託，最終發現受騙。經刑事局國際刑警科深入調查，鎖定36歲的陳姓主嫌及其團伙為四海幫海森堂成員，並確認該集團已逃往菲律賓宿霧。
調查顯示，陳嫌等人在宿霧以每月15萬元新台幣租用豪宅進行詐騙活動，並透過臉書、Instagram等社群平台進行「愛情詐騙」及「投資詐騙」，受害者超過千人，其中一名台灣女子更被騙高達80萬元。警方發現，嫌犯生活奢華，聘僱2名菲傭及1名司機負責日常起居。
刑事局於2025年5月派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心共7名偵查人員前往宿霧，與菲律賓執法單位合作執行搜索行動。行動中，成功逮捕包含陳姓主嫌在內的17名台籍嫌犯（16男1女），其中6人為通緝犯。由於案件未涉及菲律賓籍人士，菲國法院審理後結案，並啟動遣返程序。
1月21日，在刑事局、駐菲律賓聯絡組、移民署及菲律賓移民局的共同協助下，陳姓主嫌等17名嫌犯順利被押解返台。
新北地檢署企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳儀芳及陳佳伶接手偵辦此案，經訊問後認定陳嫌等17人涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》等罪名，犯罪事證明確，且有逃亡、勾串及反復實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
更多太報報導
「TRASH」博文升格人父單飛 獨旅：陰錯陽差變寫真男星
邱彰撰回憶錄爆侵權爭議 台綜院創辦人劉泰英聲明要求回收
中華電信公布2026年財測 估營收年增2.85%！每股盈餘4.92元略減1.4%
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 24則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5則留言
超哥「超派鐵拳」狂毆Toyz！今繳18萬結案
超哥「超派鐵拳」狂毆Toyz！今繳18萬結案EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 15則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 2 天前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
男子不願治療毆打澄清醫院中港分院護理師 檢聲請羈押獲准
林姓男子21日凌晨受傷，被送到台中澄清醫院中港分院就醫，他不願治療欲離院，一名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打導致腦震盪等傷害。警方獲報到場將林男依法送辦，今天上午將林男解送地檢署，檢方向台中地院聲請羈押獲准。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 11則留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
廂型車不讓硬切！一家4口過馬路嚇到 警：依法舉發
南投縣 / 綜合報導 又有汽車經過路口不禮讓行人事件，南投縣埔里鎮地理中心碑前面路口，4日下午，有一家四口要過馬路，一輛白色轎車停下車禮讓，另外一輛黑色廂型車卻硬要開過，媽媽嚇得趕緊牽住孩子，避免被車撞上，其他駕駛看到覺得太扯，氣得向警方檢舉，警方說，查核屬實將依法舉發，可開罰最高6000元罰鍰。行車紀錄器拍下，馬路左邊，爸爸媽媽帶著兩個孩子過馬路，一輛白色休旅車停下車禮讓，就在一家四口剛要穿越馬路，右前方一輛黑色廂型車，直接開過來，硬要從行人和等紅綠燈的汽車縫隙鑽過，媽媽趕快牽住孩子阻止孩子跑出去，等廂型車開過才敢繼續走。其他汽車駕駛看到覺得太離譜，向警方檢舉投訴，其他民眾也說，自己遇到也要檢舉不輕饒。民眾說：「會非常生氣，因為我會覺得說，這樣子會非常危險，如果他沒有看到的話，如果撞到我們怎麼辦，非常危險，他如果不小心，轉彎的時候撞到了，就會受傷。」汽車不讓行人硬要過的地點，就在南投埔里的地理中心碑前方路口，路口有紅綠燈和斑馬線，但黑色廂型車當時從紅磚處直接開出來，無視斑馬線和行人。南投縣警埔里分局第五組組長林文鴻說：「本案經查已有網路系統檢舉，查核屬實，將依法舉發。」警方說，車輛未禮讓行人可處最高6000元罰鍰，如果造成行人受傷，最高可罰3萬6000元並吊扣駕照，警方會持續巡查搭配科技執法，加強取締。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
完整傷者名單曝！三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 3重傷送醫
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言