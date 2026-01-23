四海幫宿霧設詐騙機房 17名台籍嫌犯收押禁見

17名涉嫌在菲律賓搞詐欺的台人，經新北地檢署訊問後均收押禁見。資料照。刑事局提供



四海幫海森堂成員陳姓男子等17名台籍嫌犯，涉嫌在菲律賓宿霧租用豪華別墅設立詐騙機房，以「假投資」及「愛情詐騙」為手法，對台灣民眾進行大規模詐騙。刑事警察局國際刑警科與菲律賓執法單位合作，成功破獲該詐騙集團，今年1月21日將嫌犯引渡返台，新北地檢署訊問後，認為陳男等17人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串及反復實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

案件追溯至2025年4月，警方接獲多起民眾報案，指稱遭遇假冒投資專家「施昇輝」的廣告誘騙，加入虛假的「飆股投資群組」。受害人欲提領投資款時屢遭推託，最終發現受騙。經刑事局國際刑警科深入調查，鎖定36歲的陳姓主嫌及其團伙為四海幫海森堂成員，並確認該集團已逃往菲律賓宿霧。

17名涉嫌在菲律賓搞詐欺的台人。資料照。刑事局提供

調查顯示，陳嫌等人在宿霧以每月15萬元新台幣租用豪宅進行詐騙活動，並透過臉書、Instagram等社群平台進行「愛情詐騙」及「投資詐騙」，受害者超過千人，其中一名台灣女子更被騙高達80萬元。警方發現，嫌犯生活奢華，聘僱2名菲傭及1名司機負責日常起居。

刑事局於2025年5月派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心共7名偵查人員前往宿霧，與菲律賓執法單位合作執行搜索行動。行動中，成功逮捕包含陳姓主嫌在內的17名台籍嫌犯（16男1女），其中6人為通緝犯。由於案件未涉及菲律賓籍人士，菲國法院審理後結案，並啟動遣返程序。

17名涉嫌在菲律賓搞詐欺的台人，21日押解返台。資料照。刑事局提供

1月21日，在刑事局、駐菲律賓聯絡組、移民署及菲律賓移民局的共同協助下，陳姓主嫌等17名嫌犯順利被押解返台。

新北地檢署企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳儀芳及陳佳伶接手偵辦此案，經訊問後認定陳嫌等17人涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》等罪名，犯罪事證明確，且有逃亡、勾串及反復實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

