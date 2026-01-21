四海幫宿霧豪宅搞愛情詐騙 誇張！「僱菲傭伺候」17台嫌今押解返台

17名涉嫌在菲律賓搞詐欺的台人21日押解返台。刑事局提供



四海幫海森堂成員陳姓男子等17名台灣人，涉嫌在菲律賓宿霧設立詐欺機房搞愛情詐騙，詐騙機房就設在豪華別墅內，還聘請2名菲傭以及1名司機幫傭，生活過得十分滋潤。刑事局與菲律賓多單位合作，成功逮捕嫌犯，並於21日引渡返台受審。

全案追溯至去（2025）年4月，網路社群平台一則假冒投資名人「施昇輝」投資廣告，誘騙被害人加入「飆股投資群組」，等被害人要出金時，對方百般推託，被害人才知受騙。刑事局國際刑警科分析相關資料，掌握36歲陳姓主嫌為四海幫海森堂成員，陳男被起訴後逃到菲律賓。

調查發現，陳男等人在菲律賓宿霧以每月新台幣15萬元租下豪宅，透過臉書、IG等社群平台進行愛情詐騙，受害者超過千人，且多為台灣人，其中有女子被騙80萬元。

警方更發現，陳男聘請傭人及司機，生活過得十分奢華。刑事局去（2025）年5月13日派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，於14日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，搜索確認機房內有陳男等17名國人，包含16男1女，其中有6人是通緝犯。

全案因無菲律賓籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後將本案結案，並執行遣返程序，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，並順利於本月21日遣返犯嫌陳男等17人回台受審。該集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙我國民眾投資虛擬貨幣獲利。

