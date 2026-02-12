四海幫幫主張存偉被拘提！ 疑涉「鉛包金」洗錢走私

新北市 / 綜合報導

四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午在新北市新店區住家被警方拘提。因為他疑似涉入2024年的「鉛包金」門擋走私案，檢調溯源發現走私集團用「安心幣商」詐騙所得的六億元，購買黃金再輸出境外獲取暴利，而金流中疑似和張存偉有關，因涉嫌洗錢遭檢方拘提到案，釐清案情。

警方拿著小刀一一拆封，因為裡頭裝的，是一塊塊走私黃金，2024年檢警查獲，「安心幣商」涉詐六億，還製作「鉛包金」走私到境外，如今發現這案和四海幫幫主有關係，現任四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午，在新北市新店區的住家被逮。

他被懷疑操作詐騙集團金流，光是警方查扣金塊，就要價破5000萬元，外觀看起來只是門擋，但撕開包裝，裡頭卻是貨真價實的黃金，想借此偷渡到海外賺取暴利，而在台南一家老字號銀樓，竟然涉嫌隱匿資金，還成為「鉛包金製作工廠」。

集團成員，利用銀樓作掩護，存放上億元的詐騙所得，並製作鉛包金的門擋，送往境外販售，檢警查獲張存偉和集團間有資金往來，懷疑張存偉涉及洗錢，是幕後操盤者，張存偉，外號「純偉」的張存偉，是四海幫第九任幫主，過去曾因槍擊案入監服刑。

出獄後傳出還跟中南部角頭，合作經營線上博弈，近年則將重心轉往中國投資，檢警近日等到他回國，趁機拘提到案，至於涉案情節還要進一步追查。

