四海幫幫主「純偉」涉詐獲交保 火速籌500萬離開北檢

地方中心／綜合報導前基隆市長林右昌今天回到基隆，和基隆市長參選人童子瑋同台，還傳授高票當選秘訣，就是勤走基層，自曝第1次參選市長穿破6雙布鞋。童子瑋則說，林右昌就像師父，可惜「林規謝不隨」導致市政停頓，強調會一棒接一棒，恢復基隆的光榮感。和林右昌緊緊握手，基隆市長參選人童子瑋，和老市長林右昌合體，到廟裡參拜，看到老市長回來，民眾好熱情，搶著和林右昌拜年，林右昌也送上發財金，童子瑋人氣也不輸人，被婆婆媽媽圍起來。前基隆市長林右昌：「我記得我第一次參選基隆市長的時候，我有跟所有鄉親報告穿破六雙鞋，真的是穿破了六雙的這個布鞋，那就是勤走基層。」前基隆市長林右昌回到基隆，民眾紛紛向老市長拜年（圖／民視新聞）基隆市長參選人（民）童子瑋：「在右昌擔任市長的期間我是議員，所以他可以說是一個師父，市長卸任之後有很多的市政建設的計畫，都沒有辦法持續的執行，或是做任何的規劃，所以這幾年大家可以感受到，我們市政上面的一些差異跟落差。」童子瑋批評，過去林右昌的市政規劃，謝國樑都沒有跟隨，導致市政停頓，強調自己會延續過去規劃，更喊出一棒接一棒。基隆市長參選人（民）童子瑋：「其實我覺得市政本來就是一棒接一棒，一個城市的發展其實不能暫停，像我們這幾年感覺有點暫停，為什麼大家都很多聲音說這個，林市長規劃的謝市長都不隨，我們可以當選市長，我們一定會把過去好的計畫跟建設，持續的拿出來，讓市民有感的一些政策。」前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋合體到廟裡參拜（圖／民視新聞）前基隆市長林右昌：「我覺得應該是要跳脫過去的窠臼，或者過去這個僵化或者說過去的一貫的那樣的想法，有一個新的思維那也可以開拓新局，也可以讓市民大家看到，不一樣的競選團隊，我想這樣子更可以爭取到所有市民大家的認同。」被問到會不會接手競總主委，林右昌認為有新思維更能爭取認同。林右昌大方傳授選戰秘訣，要童子瑋要勤走基層，接棒意味濃厚！原文出處：林右昌輔選童子瑋傳授"當選秘訣" 曝首度選市長穿破六雙鞋 更多民視新聞報導劉和然退選新北市長 表態：全力支持李四川咆哮戰神掃街變超速仔？黃國昌被民眾酸畫面曝桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言