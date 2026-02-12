四海幫幫主「純偉」涉詐獲交保 火速籌500萬離開北檢
四海幫第九任幫主「純偉」張存偉因涉及詐騙案，昨（11）日遭刑事局拘提逮捕，警方偵訊後於今日下午2時，依違反洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，將他移送台北地檢署複訊，檢方複訊後諭知500萬元交保、限制出境出海，傍晚6時許火速繳付500萬保金後離開北檢。
檢警日前偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，去年12月23日全案偵結7人遭起訴，專案小組溯源發現張存偉疑為集團幕後首腦，北檢昨日指揮刑事局電偵大隊執行搜索約談行動將他拘提到案。
該集團將詐得款項拿來購買黃金，用鉛錫合金包住做成門擋，再空運到柬埔寨變現後洗錢，警方清查至少118人受害，不法所得超過6億元，警方於今下午偵訊結束將張移送台北地檢署，檢方下午5時許複訊後諭令500萬元交保、限制出境出海。
延伸閱讀
核二廠長涉貪羈押10個月 獲200萬交保可回家過年
高雄前動保處長涉接受招待「護航寵物業者」 市府：勿枉勿縱
高雄博田醫院無照廠商離譜「代刀」 涉案醫師100萬交保
其他人也在看
走私黃金逾300公斤！四海幫主張存偉疑為「關鍵上游」 檢方諭知500萬交保
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉組織犯罪及洗錢案有新進展。張男昨（11）日遭刑事局拘提到案，今（12...
拐杖敲桌彈飛擊中徐巧芯 柯建銘遭北檢依過失傷害罪嫌起訴
去年3月立法院院會衝突中，立法院民進黨團總召柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖斷裂後彈飛擊中國民黨立委徐巧芯手肘一案，台北地方檢察署偵結，依過失傷害罪嫌起訴柯建銘。回顧整起事件，去年3月25日立法院院會處理國
四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握...
「越獄大王」徐開喜驚傳落網！高院作證竟當場變通緝犯遭逮
曾寫下台灣治安史無前例紀錄、嘗試越獄 10 次成功 8 次的「越獄狂魔」徐開喜，今（11）日再度成為社會焦點。現年 76 歲的徐男受邀至高等法院出庭作證，沒想到法警在查核身分時，驚覺他竟因另案遭到通緝。法院隨即通報轄區北市中正一分局到場，在法院大廳直接將這位「昔日越獄傳奇」逮捕歸案，並於製作筆錄後解送台中地檢署。
快訊／四海幫主「純偉」涉黃金洗錢案 500萬元交保限出境
綽號「純偉」的四海幫幫主張存偉，涉入組織犯罪及洗錢案，11日遭刑事局拘提到案後，今（12日）下午移送北檢複訊。檢察官複訊近2小時，稍早諭知5百萬元交保，同時限制出境出海。
新／捲「安心幣商」詐騙案金流 四海幫主張存偉遭逮案由曝光
新／捲「安心幣商」詐騙案金流 四海幫主張存偉遭逮案由曝光
影/四海幫幫主「純偉」涉詐騙案 移送北檢複訊
四海幫第九任幫主「純偉」張存偉因涉及詐騙案，昨（11）日遭刑事局拘提逮捕，警方偵訊後於今日下午2時，依違反洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，將他移送台北地檢署複訊。
四海幫主張存偉返台被逮 北檢偵辦組織犯罪及洗錢案
即時中心／綜合報導台北地檢署11日配合刑事局展開掃黑行動，拘提四海幫第九任幫主張存偉到案，偵辦方向涵蓋組織犯罪及洗錢等相關案件，預計12日移送北檢。63歲張存偉出身南部空軍眷村，與多個幫派保持良好關係。近年居住中國，今年農曆年前返台即遭逮捕。
春節前夕慰問消防同仁！高虹安市長致贈加菜金感謝堅守崗位守護市民安全
農曆馬年春節將至，新竹市長高虹安近期前往新竹市各消防分隊進行春節慰問，向長年在救災第一線的消防同仁表達誠摯感謝，祝福「馬到成功、出勤平安」，並致贈加菜金，感謝堅守崗位守護市民生命財產安全。高市長表示，自她上任後市府持續推動消防政策精進，包含消防人力擴編、待遇與福利提升、取得國際專業認證，以及強化救災裝備與應變量能等多項具體成果，有效提升整體消防救災效能。消防同仁是守護城市安全的重要力量，市府未來將持續投入資源、完善制度，成為消防人員最堅強的後盾。新竹市長高虹安十二日說明，「公共安全」是市府施政的首要任務。為打造友善工作環境，市府優先將消防員額擴編至四百九十八人，目前已增補至三百六十三人，人力比從一一二年的一比一四七七顯著降至一比一二五二，大幅緩解基層壓力；在待遇與照護上， ...
涉跨國300公斤黃金洗錢 「四海幫主」張存偉遭拘提移送北檢
四海幫幫主張存偉遭檢警鎖定，涉嫌涉及組織犯罪與跨國洗錢案件，昨（11日）遭刑事警察局持拘票拘提到案。檢警指出，此案與安心幣商假投資詐騙集團有關，張存偉被懷疑涉入該集團的
13億黃金運柬埔寨！四海幫主「純偉」返台秒落網 疑涉安心幣商洗錢案
四海幫現任幫主「純偉」張存偉遭拘提，傳出是檢警偵辦「安心幣商」假投資詐欺案，查獲該集團將13億贓款化為實體黃金，並以「鉛包金」奇招走私至柬埔寨。檢警長期布線發現，張存偉疑與本案有關，因其長期待在中國，警方按兵不動，趁他近日返台之際，今日（11日）發動拂曉突擊將其拘提到案，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、洗錢等多項罪嫌偵辦，預計明日移送台北地檢署複訊。
涉組織犯罪、洗錢 四海幫主被逮
檢警農曆年前掃黑，台北地檢署11日指揮刑事局拘提四海幫幫主張存偉到案，朝組織犯罪與洗錢等案偵辦，預計12日移送北檢。63歲張存偉是四海幫第9任幫主，出身南部空軍眷村，曾任副幫主及中常委。據了解，張與各幫派關係很好，近年多待在大陸，農曆年前返台竟被逮，震撼黑白兩道。
林右昌輔選童子瑋傳授"當選秘訣" 曝首度選市長穿破六雙鞋
地方中心／綜合報導前基隆市長林右昌今天回到基隆，和基隆市長參選人童子瑋同台，還傳授高票當選秘訣，就是勤走基層，自曝第1次參選市長穿破6雙布鞋。童子瑋則說，林右昌就像師父，可惜「林規謝不隨」導致市政停頓，強調會一棒接一棒，恢復基隆的光榮感。和林右昌緊緊握手，基隆市長參選人童子瑋，和老市長林右昌合體，到廟裡參拜，看到老市長回來，民眾好熱情，搶著和林右昌拜年，林右昌也送上發財金，童子瑋人氣也不輸人，被婆婆媽媽圍起來。前基隆市長林右昌：「我記得我第一次參選基隆市長的時候，我有跟所有鄉親報告穿破六雙鞋，真的是穿破了六雙的這個布鞋，那就是勤走基層。」前基隆市長林右昌回到基隆，民眾紛紛向老市長拜年（圖／民視新聞）基隆市長參選人（民）童子瑋：「在右昌擔任市長的期間我是議員，所以他可以說是一個師父，市長卸任之後有很多的市政建設的計畫，都沒有辦法持續的執行，或是做任何的規劃，所以這幾年大家可以感受到，我們市政上面的一些差異跟落差。」童子瑋批評，過去林右昌的市政規劃，謝國樑都沒有跟隨，導致市政停頓，強調自己會延續過去規劃，更喊出一棒接一棒。基隆市長參選人（民）童子瑋：「其實我覺得市政本來就是一棒接一棒，一個城市的發展其實不能暫停，像我們這幾年感覺有點暫停，為什麼大家都很多聲音說這個，林市長規劃的謝市長都不隨，我們可以當選市長，我們一定會把過去好的計畫跟建設，持續的拿出來，讓市民有感的一些政策。」前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋合體到廟裡參拜（圖／民視新聞）前基隆市長林右昌：「我覺得應該是要跳脫過去的窠臼，或者過去這個僵化或者說過去的一貫的那樣的想法，有一個新的思維那也可以開拓新局，也可以讓市民大家看到，不一樣的競選團隊，我想這樣子更可以爭取到所有市民大家的認同。」被問到會不會接手競總主委，林右昌認為有新思維更能爭取認同。林右昌大方傳授選戰秘訣，要童子瑋要勤走基層，接棒意味濃厚！原文出處：林右昌輔選童子瑋傳授"當選秘訣" 曝首度選市長穿破六雙鞋 更多民視新聞報導劉和然退選新北市長 表態：全力支持李四川咆哮戰神掃街變超速仔？黃國昌被民眾酸畫面曝桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案
女毒蟲拖行撞死警所長判死刑！ 侯友宜回應了
女毒蟲拖行撞死警所長判死刑！ 侯友宜回應了
四海幫主涉詐團洗錢案 北檢諭令500萬元交保
（中央社記者林長順台北12日電）檢警去年追查有詐團涉將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋空運至柬埔寨洗錢，溯源查出四海幫主張男疑為幕後主導者，昨天拘提到案。北檢今天諭令張男500萬元交保，並限制出境出海。
農曆年前南門市場買年貨（2） (圖)
台北南門市場每逢農曆春節前夕總是擠滿採辦年貨的人潮，12日也有許多人前往採買，市場各區攤位前都有選購民眾。
傷後轉念不強求重返巔峰 蘇智傑：專注當下
（中央社記者蘇志畬台北12日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊外野手蘇智傑近年受到傷勢影響，出賽次數下滑，今年春訓重視跟身體對話，不強求找回過往身手，而要專注當下，以實際表現回饋球隊與球迷。
要調查局交出蒐證影像 北高行判向心妻子敗訴：不符資格
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。
彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用
（中央社記者鄭維真彰化12日電）二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，讓通勤、遊憩交通更便捷。
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。