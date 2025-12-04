四海幫成員涉詐！見警攻堅 嫌學蜘蛛人「3樓躍下」

看到警方屏東里港警方執行打詐專案，警方到高雄的住處強勢攻堅破門，結果張男情急之下竟然從三樓跳下逃逸。（圖／東森新聞）





看到警方屏東里港警方執行打詐專案，鎖定一名四海幫成員30多歲張男，他專門指派車手收錢後當幕後的操盤手，警方到他在高雄的住處強勢攻堅破門，結果張男情急之下竟然從三樓跳下逃逸，學蜘蛛人爬牆，而且跳下後奇蹟般毫髮無傷，他跑到女友家躲藏，不過當晚就被警方逮捕。

來到四海幫成員的住處，員警拿著破壞工具把門鎖撬壞，強力破門而入。

警方：「他真的跑走了耶。」

進屋之後發現屋內空無一人嫌犯逃跑了，員警走到陽台一看，他竟然跳樓逃逸，調閱監視器後看到一名黑衣男子站在陽台矮牆邊，驚險踏出去沿著牆邊爬，學起蜘蛛人踩窗台，一步一步從三樓爬到二樓，接著從二樓直接往下跳，拔腿狂奔，不過再怎麼逃都逃不過波麗士的手掌心。

警方vs.嫌犯：「依法逮捕，你先聽我講完，你可以保持沉默……有沒有聽到啦，（我有聽到啊）。」

原來他逃到女友家，同天晚間就被警方找到並上銬逮捕，30多歲的張男是黑社會組織四海幫的成員，車手取款後錢都得交到他手中，進行後續的操盤作業，屏東警方11月執行打詐專案，盯上了張姓男子，於是開始跟監抓時機逮人，不只他被逮，下游的兩名車手也被警方一網打盡，11月10日到11月21日期間，警方共查獲44名嫌犯，包含四海幫及其他幫派成員，其中12人遭到羈押。

里港分局偵查隊長陳賜明：「本分局除針對，一二線提領及面交車手，收水金主等共犯結構，進行強力掃蕩外，亦同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具車輛5部，行動電話20具，及毒品咖啡包200包等，查緝總價值近千萬。」

四海幫的男子擔任車手頭，有多項前科，自知犯行重大，搏命跳樓逃亡，奇蹟般毫髮無傷，但最終仍栽在警方手裡，一切都是命中注定。

