四海幫海森堂宿霧組機房請傭人 台菲合作聯手遣返17嫌

刑事局國際科先前曾破獲四海幫海森堂在菲律賓宿霧租下一棟三層樓透天，在裡面設置詐騙機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法對民眾進行詐騙。去年5月，刑事局聯合菲律賓警方一起破獲機房，將海森堂36歲陳姓幹部等17人在內全數逮捕到案。案經菲律賓法院偵結，於今年21日將陳男等17人（16男1女、6人為通緝犯）全數遣返回國，由刑事局國際科派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民共組押解團隊執行押解，於21日下午全數遣返回台。

國際科2025年5月破獲四海幫海森堂於菲律賓經營投資詐騙集團，鎖定幾人的出入境資料與行為模式，研判幾人於菲律賓宿霧長期停留，疑似接受只是從式詐欺犯行組成機房，與菲律賓交換情資後，進行監控，鎖定幾人於宿霧租下一棟山上門禁森嚴的豪宅，甚至還聘用傭人與司機。

本案經菲律賓法院審理結案，執行遣返程序，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，並順利於21日遣返陳男等17人回臺受審。

刑事局表示，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。

