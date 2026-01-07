四海幫聯手竹聯幫！「貸款通」一條龍榨乾房產 47名被害人慘賠2億

記者陳佳鈴／台中報導

該集團將位於台中的「和Ｘ汽車」作為犯罪掩護基地，表面從事中古車買賣，私下卻經營融資及不動產抵押貸款。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團手段再進化，這回竟連民眾遮風避雨的房產都不放過！刑事警察局中部打擊犯罪中心與嘉義地檢署聯手破獲一起惡劣的「一條龍式」貸款詐欺案。以四海幫海功堂吳姓副堂主與竹聯幫楊姓幹部為首的不法集團，涉嫌勾結柬埔寨境外詐騙機房，鎖定資金周轉困難或落入假檢警詐騙陷阱的民眾，先掏空其積蓄，再轉介至集團經營的二手車行進行高額不動產抵押貸款，剝皮式榨取被害人最後價值。全案受害人高達47名，總財損金額超過新台幣2億元。

檢警調查發現，該集團將位於台中的「和Ｘ汽車」作為犯罪掩護基地，表面從事中古車買賣，私下卻經營融資及不動產抵押貸款。集團更於社群平台廣發「貸款通」、「鈔急貸」等廣告，打出「警示戶、呆帳皆可處理」等口號誘騙被害人。當被害人被假檢警手法詐騙至身無分文時，車行成員便粉墨登場，仲介被害人向特定金主及地政士辦理不動產抵押，並從中抽取高達10%至15%的服務費及重利。

警方突襲主嫌的住處並將人逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）

更囂張的是，集團成員為確保被害人能順利取得款項供其收割，甚至會親自陪同被害人前往地政事務所辦理對保，並假冒債權人身分應付臨櫃職員的關懷提問，以躲避警方盤查。等到貸款金額撥付後，隨即由集團車手將款項收走。

案經專案小組布線半年，自114年4月起發動三波強勢掃蕩，共計逮捕吳姓主嫌在內等34名犯嫌到案。為防止被害人房產遭賤賣或轉手，警方即時向嘉義地院聲請裁准扣押和Ｘ汽車金融帳戶及11筆價值約5,000萬元的不動產與土地。全案詢後依詐欺、重利、洗錢及組織犯罪等多項重罪移送嘉義地檢署偵辦。

當被害人被假檢警手法詐騙至身無分文時，車行成員便粉墨登場，仲介被害人向特定金主及地政士辦理不動產抵押，並從中抽取高達10%至15%的服務費及重利。（圖／翻攝畫面）

