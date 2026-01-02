四海幫、中古車行勾結詐團「二度剝皮」 誘被害人抵押房產再騙1.7億

〔記者陳彩玲／台北報導〕四海幫海青堂副堂主吳國瑞、和逸汽車公司實際負責人周詩帆、登記負責人張淡緒，涉勾結柬埔寨詐騙集團，把已被騙光積蓄的被害人，引導至中古車行，接續辦理不動產抵押貸款，二度剝皮、榨光24名被害人資產，詐騙金額達1億餘元。台北地檢署今依涉犯詐欺、洗錢等罪起訴9人，並建請法院就吳國瑞、張淡緒與周詩帆3人，量處至少12年以上有期徒刑。

據了解，周詩帆是通緝犯，另涉詐欺、偽造有價證券等案，這次又被查出暗地於新北市樹林區經營「和逸」中古車行，除買賣中古車，還透過刊登「強力貸」等廣告，從事融資貸款，牟取暴利。

起訴書指出，吳國瑞、周詩帆、張淡緒與柬埔寨的詐團機房合作，引介已被騙光積蓄的被害人，到車行辦理不動產抵押貸款。其中吳國瑞擔任台灣盤口，於通訊軟體Telegram暱稱「黃鉅貸款3.0(台灣盤口貸款)」，引導被害人至周詩帆設立的「強力貸」、「簡單貸」、「真好貸」辦理貸款。

接著由和逸汽車貸款部業務王怡媚、黃聖翔協助處理不動產抵押貸款流程；另一方面，王淡緒則聯繫金主代理人吳金洺等人，對外尋找融資公司、民間借貸金主出資借款給被害人，並從中抽取借款金額的百分之15不等的高額傭金，做為報酬，分工相當精細。

而周詩帆為躲避查緝，以權利車作為車行員工接洽被害人的交通工具，並派員陪同被害人前往銀行假冒債權人，應付銀行的關懷提問與警方盤查，確保被害人取得貸款款項，交付詐團車手。台北地檢署今依法起訴吳國瑞、周詩帆等9名被告。

檢察官痛批，被告等人正值青壯年，不思循正當途徑獲取所需，反貪圖一己利益，參與詐欺集團犯罪組織，配合擔任不動產抵押貸款詐騙工作，明知被害人已受騙，竟仍與詐騙集團分工，擴大被害人受損範圍，詐騙更多金錢，不法金額高達1億7404萬元，顯然缺乏法治觀念。

檢察官建請法院審酌，被告漠視他人財產權益，迄今未與告訴人等和解填補其損害，惡性重大，應予以從重量刑，就被告吳國瑞、張淡緒與周詩帆3人部分，各量處至少有期徒刑12年以上刑度，其餘被告視審理時認罪與否及犯後態度，酌情量刑。

