四海、竹聯兩大幫派聯手搞詐騙 47人被騙走逾2億！34人落網

【記者鮮明／台中報導】刑事局中打偵辦1起民眾遭假檢警誘騙抵押房產的詐騙案，發現四海幫、竹聯幫成員聯手勾結境外詐騙機房，幕後操控1家中古車手為被害人辦理融資及不動產抵押貸款，從中收取高額服務費。警方發動三波搜索，逮捕吳姓、楊姓幫派成員及車行、地政士等34人到案，初步清查共有47名被害人合計被騙2億多元，其中1名台北市老婦就被騙走3365萬，損失慘重。

刑事警察局中部打擊犯罪中心2024年11月由嘉義地檢署陳昱奉檢察官指揮，偵辦陳姓民眾遭假檢警話術誘騙辦理房產抵押貸款詐欺案，深入追查發現幕後有黑幫介入，隨即高雄、台中、新北、桃園、彰化等縣市警方組成專案小組擴大偵辦。

專案小組調查發現，四海幫海青堂吳姓副堂主（30歲）夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部（32歲），勾結設於柬埔寨的境外詐騙機房，並於幕後指揮操控新北市和逸車行從事融資貸款。境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用罄不足時，再誘騙向該車行申辦貸款。

該車行表面上經營二手車買賣，實際暗中從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「鈔急貸」、「快速貸」及「GO好貸」等LINE帳號，誆稱「快速申貸 快速撥款 警示戶 呆帳皆可處理」、「沒有辦不下來的貸款」等口號作為宣傳招攬民眾。

車行再仲介被害人向特定配合民間金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取10至15%高額服務費、代書費及利息等不法利益，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付職員關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐欺集團車手。

專案小組長期蒐證、抽絲剝繭，2025年4月起發動三波查緝行動，共查獲吳姓主嫌、楊姓犯嫌及車行成員、掮客、金主、地政士、收水車手等34人到案。清查發現，該集團共詐騙47名被害人，累計詐騙金額超過2億元，其中1名住在台北市的70歲婦人，先遭假投資手法詐騙損失2665萬元，再被以房產抵押貸款詐欺損失700萬元，合計被騙3365萬元。

檢警並向法院聲請裁准扣押和逸汽車金融帳戶696萬元、被害人設定抵押不動產4間及土地7筆(價值約5,000萬)。全案依刑法詐欺、重利、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，民眾切勿輕信來源不明的投資、貸款或檢警來電，尤其遇有投資鼓吹貸款、要求面交現金等情形，務必提高警覺，如有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證或向警方查證，以免落入詐騙陷阱。刑事警察局將全力打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

涉案中古車行以多個LINE帳號，誆稱「快速申貸 快速撥款」口號作為宣傳招攬民眾。民眾提供

警方起出相關證物。民眾提供

