四海、竹聯合作組詐團 狠削2億元47人受害

刑事局破獲一起詐騙案，該詐團為竹聯幫與四海幫成員合作組成，以假檢警與假投資手法誆騙至少47名被害人，不法獲利超過2億元，警方日前執行多波搜索行動逮獲34人。

警方攻堅逮捕吳姓主嫌。（圖／翻攝畫面）

警方調查，竹聯幫份子楊姓男子（32歲）與四海幫成員吳男（30歲）聯手，與柬埔寨境外詐騙機房合作，以假檢警、假投資手法誆騙被害人交付現金持續詐騙，等到騙光後再指示被害人到指定合作的車行辦貸款再剝一層皮，行徑相當惡劣。

警方查出，與詐團合作的車行實際上根本是專門辦理融資貸款及不動產抵押非法業務，被害人被帶往車行由特定地政士協助辦理不動產抵押，還會派專人陪同到銀行對保，避免被害人被警方獲行員阻詐，楊、吳2人則從中抽成，貸款撥款後即遭詐團再次騙光。

廣告 廣告

警方清查，該詐團不法獲利超過2億元，至少47人遭騙後害，其中北市一名70歲婦人遭假投資手法詐騙先被騙走2665萬元，後續又被帶去房屋貸款又損失700萬，共計慘噴3千多萬元。

警方陸續接獲被害人報案後成立專案小組進行蒐證調查，去年4月至8月發動3波搜索行動，陸續逮部楊男與吳男等34名集團成員到案，並查扣大批贓證物與現金75萬多元，同時扣押土地7筆、不動產4間及銀行帳戶近700萬，總計市值達5千多萬元，全案訊後依詐欺、洗錢及組織犯等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方陸續接獲被害人報案後成立專案小組進行蒐證調查，去年4月至8月發動3波搜索行動，陸續逮部楊男與吳男等34名集團成員到案，並查扣大批贓證物與現金75萬多元，同時扣押土地7筆、不動產4間及銀行帳戶近700萬，總計市值達5千多萬元，全案訊後依詐欺、洗錢及組織犯等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

延伸閱讀

影/婦人遭詐慘噴780萬 警北市鬧區破車窗逮車手

遭疑釀助理輕生！莫莉黑歷史被挖關IG留言 泳裝辣照「家寧按讚」

前桌球國手楊彗琪詐騙5千萬遭起訴 仍繼續行騙