四湖「關聖送愛」登場 扭蛋送祝福助孤老溫暖過冬

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為協助弱勢長者在寒冬前獲得更多支持，華山基金會12月10日在四湖鄉保長湖保安宮禮堂舉行「關聖送愛迎冬暖」公益活動，邀請雲林縣政府及地方團體代表與二十多位弱勢長輩參與，藉由歲末關懷行動提升社會對獨居老人與失能長者的關注。

活動由南光國小太鼓隊打響序幕，展現活力並象徵持續傳遞愛與陪伴。貴賓隨後扮演「聖誕關公」，向現場拋出蘊含祝福的「愛的扭蛋球」，長輩以小籃子接住象徵「家」的幸福象徵物。扭蛋禮品多元，其中包含電暖爐，希望協助長者在低溫期間安全保暖。

現場亦規劃防失智互動區，透過圖卡配對、肢體表演等遊戲，引導長輩進行認知刺激與社交互動，讓活動兼具趣味與健康促進功能。華山基金會表示，未來將持續推動支持弱勢長者走入社區、建立互助網絡，並以定期到宅服務與關懷陪伴減輕孤老家庭的照護壓力。

華山基金會目前在台澎金馬已成立約403個愛心天使站，服務約3萬名三失長輩，提供到宅洗澡、送餐、陪醫、清潔等多項免費服務。基金會並推動2026「愛老人愛團圓」公益活動，號召社會大眾支持「送愛到家」服務方案，協助一位弱勢長者獲得基礎照護。（照片／華山基金會提供）