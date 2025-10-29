四炆四炒晚宴吸引2千饕客 細嘗客家傳統飲食

苗栗市公所日昨晚間在貓裏喵親子公園旁舊經國路舉辦二○二五客家四炆四炒美食嘉年華活動，邀請六家在地外燴業者備席一百八十桌客家經典四炆四炒佳餚，現場湧入約二千人享受美食饗宴，體驗客家傳統飲食文化魅力（見圖）。

苗栗二○二五「九降風起～紙鳶情揚～美食飄香」風箏文化暨客家美食節熱鬧登場。為期三天的年度盛會在苗栗河濱公園盛大揭幕，接著登場的就是客家四炆四炒晚宴暨風箏節青春星光之夜。

四炆四炒是客家傳統特色料理，也彰顯客家人勤儉惜物的美德，「炆」指的是以慢火將食材烹熟煮軟，「炒」則用熱油爆炒菜餚，各有風味，四炆包括酸菜炆豬肚、炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍乾，四炒則為客家小炒、豬腸炒薑絲、鴨血炒韭菜、豬肺鳳梨炒木耳，是客家人餐桌上的經典，更是一代代傳承的生活智慧。

廣告 廣告

此次參與的外燴團隊皆為苗栗地區口碑卓著的餐飲品牌，包括東園飲食、春輝外燴、家傳農產品企業社、同樂飲食店、蒸烹派客家美食餐廳及陶之飲，這六家業者以傳統客家經典「四炆四炒」為核心，精心規畫十道象徵團圓與祝福的美味佳餚，充分展現客家飲食文化的魅力。

副縣長邱俐俐表示，這項活動不僅是一場美食饗宴，更展現客家傳統飲食文化，希望透過飲食傳承，讓更多人深入了解客家，並愛上客家料理，歡迎全國朋友一起品味四炆四炒客家美食，體驗苗栗魅力。

苗栗市長余文忠指出，「四炆四炒」是客家飲食文化的代表，期盼透過此次活動，讓更多民眾認識客家料理的價值與美味，並吸引全國饕客齊聚苗栗，共享文化與美食的盛宴。