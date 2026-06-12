四爺代言手遊廠轉型電商拚獲利 小股東不爽個資外洩告美賣高層

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興櫃美賣科技小股東質疑公司高層惡意隱匿重大訊息，加上其個資遭揭露，氣得向北檢提出違反證交法、個資法及誹謗罪告訴。記者林俊宏攝

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藝人「四爺」吳奇隆曾掛名興櫃手遊大廠「好玩家」首席戰略顧問並投資，該公司4年前更名為美賣科技專注線上電商平台後，因多處虧損狀態，歷年幾乎皆未發放股息股利，近日召開股東會欲辦理私募現增又遭否決，有小股東驚覺公司高層惡意隱匿重大訊息，恐導致股價崩跌，發出股東信函要求說明，詎料個資竟遭揭露，氣得向台北地檢署提出違反證交法、個資法及誹謗罪告訴。

本刊調查，美賣公司在去年10月間接獲智財及商業法院公文，內容涉及確認董事會決議不存在的訴訟案件，直接牽動該公司治理，足以影響判斷人投資，依照櫃買中心規定，按理來說，該公司應在2天內公告，卻遲至隔月25日才發布重訊，有長年賠錢的小股東對此不滿，決定對焦姓董事長、馮姓董事兼發言人與董姓、盧姓與張姓獨董等人，一併提出違反證交法證券詐欺罪告訴。

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由於小股東不滿該重訊拖延公布，股價不到10元淪為雞蛋水餃股，影響投資判斷，基於公司治理及獨董監督職責，在去年12月將股東請求函分別單獨寄給美賣3位獨董，要求告知公司內部監控程序與經營層溝通歷程等資料，詎料，該名小股東請求函附有其個資，包括姓名及地址，都未被去識別化或遮掩，直接被做成PDF掃描檔傳送到美賣董事群組。

該群組除美賣董事外，還有其他員工，人數達10人，該名股東個資不但外洩，董事群組內收到該檔案後有人語帶威脅質疑小股東身分，該名股東認為相關董事不該藉由揭露股東背景質疑公司治理問題，加上該名股東與2名年幼孩子同住，深怕安全遭威脅，已向北檢再提出違反個資法與誹謗罪告訴。

此外，由於董姓獨董另在台北一所國立大學教書並擔任進修推廣處處長，擔任獨董兼職是否向校方報准，若領取獨董報酬有無涉及利益衝突，該校已收到律師函被要求說明。

美賣科技前身為從事社群遊戲的好玩家公司，4年前已轉型為一條龍電商網購服務公司，對於小股東提告公司高層是否涉及不法，北檢已完成分案，近期將傳喚相關人等到案說明。

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