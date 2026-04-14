四物湯、人參飲不能亂用名 衛福部修法超量視藥品
衛福部中醫藥司預告修正「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」，首度針對添加於食品中的中藥材訂出每日食用限量及標示規定。根據新規，若添加當歸、黃耆等第二類中藥材超量時，產品將視同藥品管理，且「四物湯」、「人參飲」等38種中藥固有方劑名稱禁止使用於非藥品，以防民眾誤認具有療效。
中醫藥司科長謝采蓓說明，新修法將中藥材分為兩大類。第一類中藥材為傳統常民食用中藥文化，從過去37種增至75項，包括胡椒、枸杞、薑黃等，視為食品類別。但部分品項有使用限制，如薑黃只能用於辛香料、積雪草限用於茶飲。
第二類中藥材包括當歸、黃耆、人參等共73項，食用時需特別注意安全性。謝采蓓指出，若食品中添加第二類中藥材總量占比超過50％，或任一品項含量超過每人每日食用限量，就以藥品管理。具體限量標準為當歸2.5公克、黃耆4.5公克、肉桂0.5公克、人參1.5公克。超過限量的產品必須申請藥證許可，且須由通過GMP認證的藥廠製造才能販售。
新規另規定，添加第二類中藥材的食品、保健品、健康食品等不以藥品管理的產品，品名標示不能與「中國固有典籍收載方劑」共38種相似。禁用名稱包括「川貝枇杷膏」、「十全大補湯」、「四物湯」、「人參飲」等。謝采蓓強調，此舉是為避免讓民眾誤認為該產品是藥品。不過，若產品組成與中醫藥固有方劑不同，例如玫瑰四物飲添加玫瑰成分，就與四物湯不同，仍屬食品範疇。
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，中藥材添加至食品的總量占比議題已討論長達10年，難以達成共識的主要原因在於，每個人體質不同，造成影響的劑量也因人而異。中藥又不像西藥可進行純化、計算在體內代謝時間來制定嚴格限量，因此中藥商、藥廠等一直難以協商。
蘇守毅表示，健康食品用量過重可能變成藥品，劑量太多則恐出現副作用，對民眾並非好事。他以「薑黃」為例，雖被列在第一類中藥材、被視為安全性高的中藥材，但過量容易燥熱、上火。過去曾有癌症患者過量服用薑黃保健品，反而引發癌症轉移。蘇守毅指出，草案並未訂定薑黃食用量限制，若違反基準或將薑黃用於辛香料以外的產品，恐難以管理。
謝采蓓表示，此基準希望兼顧國人中藥用藥安全與膳食文化，透過明確的分類與限量標準，保護消費者免於混淆藥品與食品的風險。
更多中天新聞網報導
清明節氣皮膚炎患者激增！中醫建議吃薏仁、綠豆清熱利濕
孩子吃不下、肚子痛？中醫師教用「四君子開脾湯」調脾胃
孩子瘦巴巴老是不吃飯？中醫師教做「中藥棉花糖」顧脾胃
其他人也在看
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
比日本高2倍！台人易得帕金森氏症 研究揭元兇：吃「3類食物」抗老護腦
研究發現，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍，研判與飲食西化有關。食安專家韋恩提到，台灣近30年飲食高度西化，偏向高脂、精緻化，導致腸道缺乏好菌，且透過腸腦軸途徑，使大腦發炎、退化，若想護腦、抗老，建議多攝取膳食纖維，如葉菜、牛蒡、山藥等，還有適量發酵食品，並少吃飽和脂肪。
香蕉怎麼吃最健康？空腹、飯後差別一次看懂
30秒看重點香蕉富含鉀、鎂與膳食纖維，有助腸道蠕動與情緒穩定。一般人飯前或飯後吃差異不大，但腸胃較弱者建議避免飯後食用，以免脹氣。腎臟病或高血鉀者應限量攝取。香蕉熱量不低，應納入每日總熱量計算，適量食用才能兼顧健康與體重控制。 常會有人問香蕉是飯前吃比較好？還是飯後呢？香蕉、芭蕉含有大量的鎂，空腹吃太多，會使血液中的鎂含量升高，造成血液中鎂與鈣的比例失調，反而會對心血管產生抑制作用，有礙健康。 至於飯前或飯後吃呢？這說法各有不同的看法，腸胃科醫師認為，若腸胃功能正常，飯前或飯後吃香蕉並沒有太大的關係，但如果腸胃功能不好，最好不要飯後吃，避免香蕉果糖與胃酸起作用發酵，容易腹脹，建議可以餐與餐中間吃，就可以降低這方面的困擾，對糖尿病有來說，也可避免一餐吃進大量的碳水化合物，對血糖控制較好。 腎臟疾病血鉀過高者，不宜多吃香蕉含有豐富的鉀，很多人吃香蕉是想多攝取一些鉀，而人體一天要攝取多少的鉀才足夠?衛福部訂定的「國人每日營養素建議攝取量表」， 無訂出鉀的建議攝取量。美國建議鉀的攝取量4700毫克，據調查國內無論是男性或是女性，一天鉀的攝取量約2500毫克，普遍有不足的現象 主要是因為攝取蔬果
學生吃常見早餐出人命 營養師示警兇猛細菌：6至72小時發病
過去曾發生學生食用法式吐司感染沙門氏桿菌，最終未就醫不幸身亡。營養師李婉萍發文指出，沙門氏桿菌可能存在於生蛋白、生蛋黃，或是生肉等食物中，感染後通常6至72小時發病，常見症狀為腹瀉、嘔吐，幼童或免疫不佳者可能引發敗血症。而沙門氏桿菌雖然兇猛，但牠耐熱性較低，在60度加熱20分鐘即可消滅，建議大家確保食物徹底煮熟。
台灣200萬人腎壞了！醫揭「3護腎原則」：禁絕湯類食物
台灣慢性腎病患者至少200萬人，醫師洪永祥表示，腎臟最怕高鈉食物，腎臟不是被某一餐吃壞的，而是被每天的高鈉慢慢拖垮。他列舉3個外食護腎的黃金原則：別喝湯、不要讓食物泡在醬汁中、一天最多只吃一餐重口味。
吃完飯坐不了！她嚴重脹氣「每天罰站2小時」 醫揭關鍵原因
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃完飯幾乎不能坐下來，54歲的李小姐多年來飽受嚴重脹氣困擾，用餐後不久腹部就迅速鼓脹，且只要一坐下來，腹部受到壓迫，脹氣就更加明顯，為了減輕不適，甚至在餐後被迫「罰站」2個小時，等脹氣慢慢消退後才敢坐下，反覆檢查後才發現腸胃不適其實與腸道功能失衡有關。醫師建議，民眾平常可以透過4招維持腸道健康。 聯欣診所院長醫師顏佐...
血糖飆高注意！醫警告：3大食物千萬別碰，第一種很多人天天吃
血糖是身體重要的能量來源，但長期血糖過高會破壞血管和神經，引發心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變，嚴重時甚至需要截肢。由於糖尿病初期症狀不明顯，許多人等到併發症出現才驚覺，因此無論是否為糖尿病患者，日常
32歲男天天手搖飲 忽略「2症狀」二個月竟已糖尿病！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 作息亂加上手搖飲成日常，糖尿病年輕人也中招！奇美醫院就收治一名32歲科技廠作業員，身高170公分、體重85公斤的他，無重大慢性疾病史，由於工作性質，三餐時間不固定，加上每天都會喝含糖飲料，缺乏運動習慣，近2個月來，常感口渴且排尿次數明顯增加，但沒放在心上，直到公司健康檢查發現血糖異常，進一步就醫確診為第二型糖尿病。醫...
她狂咳、喉嚨痛「不是感冒」！醫一看喊「心肌梗塞」急警告7大警訊
生活中心／綜合報導一名婦女日前因咳嗽、喉嚨不適前往 振興醫院 急診就醫，原以為只是普通感冒，未料醫護人員警覺性高，安排心電圖檢查後竟發現是致命的急性心肌梗塞，緊急送往心導管室治療才成功挽回一命，也讓醫師提醒，喉嚨痛未必只是小病，恐是心臟發出的警訊。
睡前小酌是大忌！正妹營養師揭真相 曝5大助眠神物：「這水果」吃2顆秒躺平
每天躺在床上，腦袋卻像開趴一樣停不下來？翻來覆去到凌晨，數羊數到想哭...許多人遇到失眠第一反應是「喝杯溫牛奶」，但其實有更強的選擇！美女營養師張語希指出，牛奶雖然含有色胺酸，但還有5種「隱藏版助眠高手」，效果甚至比牛奶更直接、更給力，其中一種水果睡前吃2顆，能讓你更快進入深層睡眠。
不是鮭魚、鯖魚！「這款魚」防失智、護心血管：一小片抵2顆魚油
魚類有益健康，一般多提到鮭魚、鯖魚，營養師楊斯涵表示，鰻魚是營養高CP值的美味食物，不僅含有比雞腿更高含量的蛋白質，還富含Omega-3，可保護心血管、改善乾眼症與預防失智，吃一小片鰻魚肉，可抵2顆魚油，能保護大腦、防肌少症，降低失智風險。
沒減重卻逆轉「前期糖尿病」 醫曝原因：1／4的人成功了
被診斷出「前期糖尿病」一定要減重才有救嗎？復健科醫師王思恒分享一項長達10年的歐洲研究發現，在成功逆轉血糖的前期糖尿病患者中，竟有四分之一的人並未明顯減重，關鍵不在於脂肪的「量」，而在於脂肪的「位置」。
最美抗癌女神29歲淋巴癌逝！血液疾病年輕化？醫：晚睡熬夜小心免疫崩潰
有「最美抗癌女神」之稱的網紅王韡蒨，罹患淋巴癌積極抗癌，並且傳遞正血抗癌心情，可惜抗癌4年卻驚傳不敵病魔病逝，年僅29歲。 近期傳出不少年輕族群罹患淋巴癌、血癌、骨髓瘤等血液疾病，醫師指出這並非
35歲孕婦「吃剩菜身亡」一屍2命 這細菌超致命！2類食物最危險
大陸河南鄭州一名35歲孕婦，在食用冰箱中的剩菜後不幸感染李斯特菌，經過3個月全力搶救仍回天乏術，造成一屍兩命的悲劇。醫師警告,李斯特菌被稱為「冰箱殺手」，即使在低溫環境下仍可持續生長，剩菜、生冷的瓜果蔬菜都屬於高風險食物，孕婦若感染嚴重時恐導致母嬰死亡。
豆漿喝錯「反變胖、傷腎」 營養師揭3NG行為
無糖豆漿近年被不少人視為減重與增肌的健康飲品，不過營養師夏子雯提醒，飲用應避免三大NG行為，包括勿當水喝、務必選無糖，以及豆漿鈣含量低，非補鈣首選，應攝取鮮奶、優格、深綠色蔬菜等。正確飲用無糖豆漿，才能發揮其健康效益。
陳妍希「啪一聲」腳筋斷了！3警訊痛到不能走 關鍵防護必做1事
以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅的陳妍希，近期新作再掀話題，卻傳出自主訓練發生右腳跟腱斷裂及手術。醫師指出，這類傷害多因暖身不足或運動過猛，需要手術與復健；預防跟腱斷裂，在運動前務必要做好暖身。
豆漿3喝法超NG！當水喝恐傷腎「一天上限」曝光
生活中心／駱瑩倫報導豆漿可說是台灣最具代表性的「國民飲品」之一，從早餐店到家裡餐桌都隨處可見，不僅價格親民，也因富含植物性蛋白與多種營養成分，長期被視為健康飲食的重要選項，很多人甚至把它當成養生萬靈丹：想補蛋白質？喝豆漿！想減肥？喝豆漿！肚子餓？還是喝豆漿！不過營養師要幫大家踩個煞車：豆漿雖好，但真的不是「喝越多越健康」。
醫界噩耗！精神醫學先驅陸汝斌辭世 堅毅人生拚出國際地位
台灣精神醫學界的重量級人物陸汝斌於76歲辭世，讓無數徒子徒孫感到懷念。他近年來罹患罕見的慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎（CIDP），儘管病情嚴重，卻始終未放棄治療，與疾病奮戰。根據他兒子的描述，陸醫師在確診後仍積極參與病情討論，並勇敢安排長期照護及後事。
洗腎也能出國玩！68歲男10年跑遍世界 醫揭「4要1不」安心旅遊
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】68歲王先生是退休企業主，十年前一次感冒疑似病毒攻擊腎臟，導致腎損傷，開始洗腎人生。但他並未因為洗腎治療影響自己生活社交活動，依舊每年維持二到三次出國旅遊的習慣。王先生分享，出國前一定要先選定旅遊點的洗腎醫院，以及距離醫院五到十分鐘車程飯店，再以醫院為中心放射狀安排周邊旅遊景點，「行程不要太累、美食記得低鹽低鉀」，就可以享有從容安全的旅遊。 洗腎也能自由旅行 關鍵在「以醫院為中心」 衛生福利部臺中醫院腎臟科劉思緯醫師說，王先生是個腎友資深模範生，洗腎期間他嚴格控制飲食、定期進行血液透析，出國前會跟醫師討論並聽從醫師建議，先找好旅遊地周邊的醫院申請旅遊期間洗腎需求，確認洗腎沒有問題再訂機票，十年如一日，用行動證明「腎友也可以從容出國旅遊！」 腎功能變差有警訊 記住「泡水高貧倦」 劉思緯醫師說，造成洗腎的原因有很多，臨床上認為與肥胖、抽菸、糖尿病、高血壓、病毒感染、慢性腎炎、服用藥物不當等因素有關，提醒民眾記得腎功能變差的「五字口訣：泡（泡泡尿）水（水腫）高（高血壓）貧（貧血）、倦（倦怠）」，一旦出現相關症狀就應立即就醫進一步檢查，早期發現早期治療，避免腎損傷