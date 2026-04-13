四物湯、人參飲名稱不能隨便用
中藥是食品還是藥品？歷經10年討論，衛福部中醫藥司13日預告「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」修正草案，首度針對添加於食品中的中藥材，訂出每日食用限量及標示規定，若添加如當歸、黃耆等第二類中藥材成分超量時，就視同藥品，且「十全大補湯」、「四物湯」等都是中藥固有方劑，非藥品也不能使用，以免民眾誤認為具有療效。
為避免民眾以為買了含有「四物湯」、「龜鹿二仙膠」的健康食品就具有療效而不就醫，延誤病情，衛福部修法，釐清食品添加中藥材後，究竟是屬藥品或食品。
中醫藥司科長謝采蓓說明，修法將中藥分為兩大類，第一類中藥材是傳統常民食用中藥文化，從過去37種增至75項，包括胡椒、枸杞、薑黃等皆視為食品，但部分品項限制使用，如薑黃只能用於辛香料、積雪草限茶飲。
第二類中藥材，包括當歸、黃耆、人參等共73項，食用時需注意安全性。若食品中添加第二類中藥材總量占比超過50％、任一品項含量超過每人每日食用限量，如當歸2.5公克、黃耆4.5公克、肉桂0.5公克、人參1.5公克，則以藥品管理，必須申請藥證許可，且須由通過GMP藥廠製藥才能販售。
另外，添加第二類中藥材的食品、保健品、健康食品等不以藥品管理的產品，品名標示不能跟「中國固有典籍收載方劑」共38種藥品類似，包括：「川貝枇杷膏」、「十全大補湯」、「四物湯」、「人參飲」等，都不能稱用，避免讓民眾誤認為是藥品。
不過，若產品組成與中醫藥固有方劑不同，如玫瑰四物飲添加玫瑰，就與四物湯不同，仍屬食品。謝采蓓表示，此基準希望兼顧國人中藥用藥安全與膳食文化。
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，中藥材添加至食品總量占比已討論長達10年，因每個人體質不同，會造成影響的劑量也不同，中藥又不像西藥可進行純化、計算在體內代謝時間來制定嚴格限量，因此中藥商、藥廠等一直以來難以達成共識。
蘇守毅表示，健康食品用量太重，可能變成藥品，劑量太多恐出現副作用，對民眾不是好事。例如「薑黃」列在第一類中藥材，被視為安全性高的中藥材，但過量容易燥熱、上火，過去曾有癌症患者吃太多薑黃保健品，卻引發癌症轉移。只是草案並未訂定薑黃食用量限制，若違反基準，或將薑黃用在辛香料以外的產品，可能也難以管理。
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