南投一家經營超過50年的老字號麵店，近日被爆出四神湯中竟有半個手指頭長的菸蒂及黑色煙灰，讓顧客當場反胃想吐！業者雖退還湯品費用，但對菸蒂來源卻語焉不詳，引發外界對該店食安的質疑。曾小姐21日晚間與家人到該店用餐，「直接覺得很反胃想吐，如果小孩喝到怎麼辦，我真的覺得很扯啦」，讓人擔心若孩童誤食恐釀嚴重後果。該店恐已違反衛生法規，最高可處2億元罰鍰！

四神湯暗藏「指頭大菸蒂」 50年老麵店惹食安疑慮。

南投一家經營超過50年的老字號麵店近日發生食安爭議，一位顧客在四神湯中發現長約半個手指頭的菸蒂及黑色煙灰，讓她當場反胃噁心。事件發生在該顧客一家三口前往用餐時，當她喝完湯才赫然發現異物。雖然店家已退還湯品費用，但對於菸蒂來源並未給予明確解釋，引發消費者對該店食品安全流程的質疑，也讓人擔憂若是孩童誤食的嚴重後果。

這起事件發生在南投水里火車站附近一間經營超過三代、有50多年歷史的老麵店。曾小姐表示，她於21日晚間與丈夫帶著就讀幼稚園的兒子到該麵店用餐，點了2碗麵、2碗湯、滷蛋肉丸及兩份小菜，共花費440元。原本是平常的家庭晚餐時光，卻因為這碗四神湯變得難以下嚥。

顧客在四神湯中發現長約半個手指頭的菸蒂及黑色煙灰。

曾小姐描述當時的情況時表示，她起初以為碗中的物體是湯料，但越想越覺得奇怪，仔細一看才發現竟然是菸蒂。她強調：「直接覺得很反胃想吐，如果小孩喝到怎麼辦，我真的覺得很扯啦。」這讓她非常擔心，若是孩子誤食後果不堪設想。

事件發生後，曾小姐立即向店家反映此事，店家隨即退還了四神湯的費用，但對於菸蒂如何出現在湯中並未給予明確解釋。這讓曾小姐質疑該麵店的製作流程是否存在食品安全隱憂。

她強調：「直接覺得很反胃想吐，如果小孩喝到怎麼辦，我真的覺得很扯啦。」。(圖／民眾提供)

對此，該麵店業者回應：「針對這件事情雙方都有疑慮，需要進一步的釐清，我們很希望可以取得客人的聯繫，說明當初發生的狀況。」

根據南投公共飲食場所衛生管理辦法規定，工作人員在工作中不得有吸菸、嚼檳榔、飲食或其他可能污染食品的行為。若違反相關法規，最高可處罰2億元。這起事件引發民眾對餐飲業食品安全的關注，也提醒大家在享用美食的同時，也要留意食品衛生安全問題。

