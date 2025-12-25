四組人氣樂團向醫護致敬 告五人犬青曝落枕煩惱

宇宙人、Tizzy Bac、告五人為醫護送暖。（圖／相信音樂提供）

宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生四組樂團行程滿檔，仍在聖誕佳節排除萬難投入愛心送暖，用歌聲為第一線醫護人員注入溫暖與力量，於23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，向守護生命的白衣天使們致上最真摯的感謝。

告五人一登場便以〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉嗨翻全場，團員分享：「很難得能在彰基跟大家聚在一起，祝大家耶誕快樂！」哲謙笑說希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」

廣告 廣告

剛結束小巨蛋演唱會的宇宙人帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉瞬間點燃現場氣氛，阿奎感性表示：「身邊有認識很多醫護同業，知道大家真的非常辛苦，想跟你們說聲辛苦了。」方Q也暖心補充：「今年或許有很多累的地方，希望今天可以幫大家充飽電，明年我們一起繼續加油！」小玉則分享自己媽媽是護理師，小時候媽媽值夜班，他下課後常常跟媽媽及護理師阿姨們一起吃飯，讓他對醫護工作的辛勞特別有感。

適逢耶誕節，Tizzy Bac特別準備充滿節慶氛圍的曲目，他們笑說：「我們也到了要常跟醫院打交道的年紀，在人生不同階段，我們都曾在醫院裡被醫護人員的專業與溫暖接住，那份安慰與力量真的很大。」麋先生也暖心致意：「當我們開始搞懂自己是大人、開始了解這個世界的時候，往往也是開始累積遺憾、習慣傷痛的時候。但在座的各位，正是那個最努力幫我們把傷痛與遺憾降到最低、甚至阻擋它們發生的人。謝謝你們，辛苦了！你們真的很偉大！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了