四結福德廟成立首座「金福德財神銀行」 今開張

▲在全國「土地公廟」信仰體系，宜蘭縣五結鄉四結福德廟成立首座「金福德財神銀行」舉行揭牌。四結福德廟主委林祥旺擔任行長，四結福德廟榮譽主委陳榮楷擔任銀行執行長共同主持。四結福德廟成員出席。（記者董秀雲攝）

俗話說：「心誠則靈、感而遂通」。四結福德廟如今已成國內五方知名「土地公廟」，雖然四方參香人潮不絶，但許多善信總覺得「福德老爺」能隨身加持多好！去年中秋佳節「四結福德明王大天尊」託由「高義順老師」降文，「文史工作者陳榮楷老師」，在心電感應福至心靈下，決定推出全台唯一「金福德財神銀行」新活動來祝福善信。

如今這本「金福德財神銀行」手冊，將呈現「福德明王偈語」開始，展開新一波「金身土地公」善信認同新熱潮。申請辦法，填寫申請書、核對身分證、製作會員證、持證件過爐、一路請回家。

「金福德財神銀行」，馬年初一即將推出，繳交入會費$1680元，即將擁有「金福德財神銀行」認同手冊，春節連假期間參加者並提供五十瓶「金身土地公建廟150周年紀念酒」、五篇「福德明王偈語」藏頭文贈送，超過人數則由擲筊決定。

四結福德廟主委林祥旺亦擔任「金福德財神銀行-行長」，現場敦聘「文史工作者陳榮楷」擔任執行長一職，並頒發聘書全力推動這項新活動。東春化妝品公司負責人林茂輝及食在幸福雪花餅林麗惠理事長率先響應加入會員，陳榮楷老師贈送「金福德財神銀行」偈語加持過爐。

四結福德廟主委林祥旺表示，「金福德財神銀行」開張的好日子，四結福德廟精心策劃及神旨，成立金福德財神銀行，在於文化層面的加強，希望讓道教的精神傳承而且長存可長可久。迎接馬年到來，廟方春節連假全日供應「平安粥、吃紅蛋、求發財金、摸春牛」活動，祝福新年走春善信，馬年如意、馬面春風、馬到財來、馬上有錢。廟方推出求紅包接財氣，善信只要擲筊一聖杯，即可求取「紅包」接財氣。

陳榮楷老師表示，「金福德財神銀行」，其實是一種現代化「分靈」概念產生，使善信在競爭社會環境中，在土地公的庇佑下，能心裡寧靜取得身心靈平衡，才有「觀自在」的人生觀。在「敬神如神在」信仰中，「金福德財神銀行」認同會員卡，讓土地公隨身在旁，讓你辦事順利有成，也是個正能量。

四結福德廟宣布，春節連假期間，新台幣15O萬元紅包大放送，十二萬顆紅蛋脫殼兼出運，18OO斤平安粥吃平安，摸春牛祈馬年如意，馬到財來、馬面春風。