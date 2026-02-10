四結福德廟首創全國神明銀行求取心靈平安富貴財

金福德財神銀行隆重登場，邀信眾迎神隨身馬到成功。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

你聽過神明也會開銀行嗎，宜蘭縣知名的四結福德廟香火鼎盛，為回應信眾神明隨身庇佑的期待，廟方今年別出心裁，宣布成立全台首創的「金福德財神銀行」，將於馬年大年初一正式開張。信眾只需繳交一千六百八十元入會費，即可獲得一本特製的「認同手冊」，象徵將金身土地公請回家，隨時隨地獲得神力加持。

這項創意源於文史工作者陳榮楷的構思。陳榮楷表示，去年中秋感應到「福德明王」指示，希望能以新穎方式連結信眾，因此在廟方支持下設立此虛擬銀行，由主委林祥旺擔任「行長」，陳榮楷出任「執行長」。不同於一般銀行存取現金，這裡存的是對神明的虔誠與福報，是心靈財。

除了土地方銀行外，為了迎春討喜氣，四結福德廟在新春期間也推出擲筊送紅包活動，只要隨喜捐款，擲到聖筊就可拿到一佰塊紅包，主委也公開招財小妙招，紅包口要打開，談生意或做買賣時隨身帶在身上，就可錢滾錢，有賺錢時記得再回來答謝就可。

此外，春節期間廟方照例全天候提供平安粥、紅蛋，並開放求發財金、摸春牛，另外祈求信眾馬年「馬到成功」、財源廣進。