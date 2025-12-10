四維原舞社受邀日本盛岡 市長魏嘉彥勉勵深化台日友好

四維高中原舞社獲日本岩手縣盛岡市盛情邀請，將於明天前往盛岡進行國際文化交流。此次行程由日本盛岡岩手日報報社全額招待，不僅象徵台日情誼深厚，更代表花蓮原住民舞蹈文化在國際舞台的高度肯定。

出國前夕，花蓮市長魏嘉彥以傑出四維校友身分特別返校勉勵學弟妹，期許原舞社透過舞蹈成為文化交流的橋梁，將花蓮原民文化最純粹、最動人的力量帶向日本（見圖）。

市長魏嘉彥表示，四維高中原舞社多年以來在全國性比賽中屢獲特優，是花蓮在地文化教育的重要亮點。這次能受日本友好城市邀請演出，是四維之光，也是花蓮之光。他鼓勵同學把握難得的國際舞台，從文化自信出發，用舞蹈展現族群故事與生活智慧。同時也提醒，距盛岡有兩小時多車程的青森縣頻有地震發生，學生在日本務必要注意安全。

校長蔡忠和說，此次文化交流對學生意義深遠，不僅能加深台日友誼，更讓學子拓展國際視野，在跨文化互動中學習尊重、理解與欣賞。他期望孩子們透過親身體驗累積人生重要的國際經驗，為未來進一步的學術與文化合作奠定基礎。



盛岡市位於日本東北岩手縣，是縣內政治與文化中心。此次邀約源自日本大地震期間台灣人民的大力協助，當地希望以文化交流回應台灣的支持，期盼透過年輕世代的互動，深化兩地的情誼與理解。岩手日報以全額招待方式支持本次交流，更顯示日本地方社會對台灣長久友誼的重視。



四維高中此次派出原舞社十四名學生，由董事長黃淑怡、老師傅秋蓮與吳佳芳共同帶隊。原舞社將以青春活力與文化底蘊兼具的舞碼呈現阿美族生活意象，透過舞步講述勤勞、團結與對自然的敬畏。演出共規劃五首曲目，包括莿桐花開、舞曜之吟、上山趣、大雄老師的歌與海洋之歌。內容涵蓋阿美族男子上山採藤的日常、女子在山腳下以笑語鼓舞族人的互動，以及豐年祭中族人手牽手、仰唱感謝的熱鬧場景，盼以舞蹈讓日本觀眾看見花蓮多元文化的生動面貌。



校方表示，此次行程除正式演出外，也安排文化參訪與交流活動，讓學生能在展演之外，更深入理解日本的歷史脈動與文化風貌。黃淑怡董事長則期盼原舞社的孩子們成為文化使者，在國際舞台上展現花蓮與台灣青年的熱情活力與文化力量，並以行動延續兩地的友好連結。