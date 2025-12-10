四維原舞社受邀日本盛岡 魏嘉彥勉勵深化台日友好

四維高中原舞社獲日本岩手縣盛岡市盛情邀請，將前往盛岡進行國際文化交流。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

四維高中原舞社獲日本岩手縣盛岡市盛情邀請，將於明天前往盛岡進行國際文化交流。此次行程由日本盛岡岩手日報報社全額招待，不僅象徵台日情誼深厚，更代表花蓮原住民舞蹈文化在國際舞台的高度肯定。

出國前夕，花蓮市長魏嘉彥以傑出四維校友身分特別返校勉勵學弟妹，期許原舞社透過舞蹈成為文化交流的橋梁，將花蓮原民文化最純粹、最動人的力量帶向日本。

魏嘉彥表示，四維高中原舞社多年以來在全國性比賽中屢獲特優，是花蓮在地文化教育的重要亮點，這次受日本友好城市邀請演出，是四維之光，也是花蓮之光。

他鼓勵同學把握難得的國際舞台，從文化自信出發，用舞蹈展現族群故事與生活智慧，他提醒，距盛岡有兩個多小時車程的青森縣近日頻有地震發生，學生在日本務必要注意安全。

校長蔡忠和表示，此次文化交流對學生意義深遠，不僅能加深台日友誼，更讓學子拓展國際視野，在跨文化互動中學習尊重、理解與欣賞。他期望同學們透過親身體驗累積人生重要的國際經驗，為未來進一步的學術與文化合作奠定基礎。

花蓮市恭表示，四維高中此次派出原舞社十四名學生，由董事長黃淑怡、老師傅秋蓮與吳佳芳共同帶隊。原舞社以青春活力與文化底蘊兼具的舞碼呈現阿美族生活意象，透過舞步講述勤勞、團結與對自然的敬畏。

此次赴日演出五首曲目，包括莿桐花開、舞曜之吟、上山趣、大雄老師的歌與海洋之歌。內容涵蓋阿美族男子上山採藤的日常、女子在山腳下以笑語鼓舞族人的互動，以及豐年祭中族人手牽手、仰唱感謝的熱鬧場景，盼以舞蹈讓日本觀眾看見花蓮多元文化的生動面貌。