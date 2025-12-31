四維航獨董張倉耀病逝！享壽63歲 曾獲世界前2%頂尖科學家殊榮

上市企業、航運公司四維航運（5608）發布重大訊息，公司獨立董事暨審計委員張倉耀不幸逝世，享壽63歲。由於張倉耀過去也曾在逢甲大學任教，過世消息一出，震驚商界和學術界。

四維航在29日發布重訊，指出公司獨立董事暨審計委員張倉耀不幸逝世。四維航說明，張倉耀自111年6月28日起擔任獨立董事，員任期到115年6月27日為止，由於公司尚有其他3席獨立董事留任，且張倉耀任期剩不到1年，依相關法規可不辦理遞補。

獨立董事張倉耀病逝。（圖／逢甲大學財經系官網）

四維航是在1985年創立，提供船舶運送服務，以散裝航運為主，市值約新台幣68億元，極具規模。

張倉耀攻讀美國東田納西州立大學碩士、美國猶他州立大學博士學位，並曾受邀擔任英國University of Warwick發行之期刊Applied Economics的副主編，Applied Economics是SSCI期刊，回台後擔任逢甲大學財金系特聘教授。

張倉耀生前曾獲全球前2%頂尖科學家殊榮。（圖／逢甲大學財經系臉書粉專）

此外，美國史丹佛大學透過Scopus資料庫分析論文影響力，於2023年9月公布最新「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」，張倉耀名列「終身科學影響力排行榜（1960-2023）」，在學術界有其難以撼動的地位和高度評價。如今張倉耀過世消息一出，商界和學術界均深感不捨。

