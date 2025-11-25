四維路精舍驚悚畫面曝光！蔡女遭信眾齊虐倒地9分鐘 李威夫妻難辭其咎

記者林宜君／台北報導

涉案的藝人李威與妻子簡瑀家今日在庭上出面作證。（圖／翻攝自李威微博）

震驚全台的「四維路精舍命案」再度開庭，死者遭虐九分鐘的監視器影像再次成為法庭焦點。畫面中蔡姓女信徒被拖出屋外、淋雨倒地、無人施救的殘忍情況讓家屬情緒崩潰，而涉案的藝人李威與妻子簡瑀家今日在庭上出面作證，兩人面對指控時多度落淚、深感自責，案件真相也隨著庭訊逐步曝光。

台北地院今（25）日針對「四維路精舍蔡女遭虐致死案」再次開庭，包括李威、簡瑀家與另外11名被告全數到場。上週庭審播放關鍵監視器畫面，內容顯示蔡女倒在雨中長達9分鐘，期間遭信眾以雨傘戳刺、甚至被踢腳，家屬情緒激動痛哭，直呼「太慘了」、「好像看到剴剴一樣」。該影像也與檢方指控內容相互呼應。

檢方指出，精舍核心人員平日以「研討會」名義進行精神控制與羞辱式懲罰。（圖／記者楊佩琪攝）

檢方指出，精舍核心人員平日以「研討會」名義進行精神控制與羞辱式懲罰，並認定佛學作家王蘊（本名王江鎮）、住持吳慧珠、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等4名主嫌長期操控信眾。案發於2024年7月，蔡女因被認為「心性偏差」遭帶往「水月草堂」，被多人拉扯、強迫下跪、揪扯衣物，最終失去意識倒地身亡。

今日庭訊由李威與簡瑀家接受詰問。簡瑀家表示，丈夫在2020年先加入精舍，她則半個月後被帶去「學習」。簡瑀家坦言參與過數次研討會，但否認曾參與體罰，也強調外界所稱她「拿棍棒施壓」並不屬實，簡瑀家強調自己「沒有揮舞棍棒，可能因聲音大、語氣重才被誤會。」。

談到案發深夜情況，簡瑀家證稱自己與李威正在校對經書，卻突然看到吳慧珠拖著蔡女到櫃台前，當場嚇到說不出話。（圖／翻攝自李威微博）

談到案發深夜情況，簡瑀家證稱自己與李威正在校對經書，卻突然看到吳慧珠拖著蔡女到櫃台前，當場嚇到說不出話。簡瑀家表示也看見姜芃妤抬起蔡女膝蓋、強壓下跪，「她嘆了一大口氣，我以為是鬆一口氣……我後來想起來真的很自責。」，法庭今日也再次播放蔡女被丟在屋外淋雨9鐘的畫面。當時蔡女已無法站立，卻被拖到路邊棧板旁，期間信眾不僅沒有救人，還有人用雨傘戳她、踢她腿部。後續更被指控，住持吳慧珠在搬運、偽裝遺體時仍毆打蔡女的頭部三下。

死者家屬痛批精舍行徑宛如「組織化暴力」，怒指蔡女身形瘦弱，「十幾個人對她，她怎麼可能擋得住？」並哽咽質疑，「她沒有病，是被逼每天磕頭四、五百下，怎麼可能不倒？為什麼要逼到她死？」目前案件仍在審理中，檢方將依犯行程度追究多名被告的相關刑責。

