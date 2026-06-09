四縣市旅宿攜手地創格上 串聯移動服務推深度國旅
記者傅希堯／台北報導
花蓮縣、基隆市、新北市、臺中市直轄市旅館同業公會9日與台灣地方創生工作促進會、格上租車共同宣布，正式簽署合作協議。此次合作以合法旅宿為旅程起點、全台地方職人內容為核心、移動服務為橋樑，讓旅客從入住的那一刻起，即可無縫取得在地職人遊程與移動服務資訊，共同建構涵蓋住宿、交通與在地體驗的完整旅遊服務鏈，為台灣國旅市場開啟住宿、移動與地方體驗全面整合的新篇章。
四縣市旅館商業同業公會串聯花蓮、基隆、新北、臺中的合法旅館資源，讓旅客在入住的同時就能接觸豐富的地方內容；台灣地方創生工作促進會深耕全台各地，首波推動涵蓋8縣市的職人遊程，涵蓋職人工藝、自然生態、農業體驗與永續ESG等多元主題；格上租車遍布全台的門市網絡與共享車服務，確保旅客從旅宿出發、抵達每一個想去的地方都順暢無阻。
台灣地方創生工作促進會首波推動8縣市職人遊程與商品合作，涵蓋新北坪林茶鄉體驗、宜蘭頭城老街走讀、新竹舊城文化認識、苗栗有機農產禮盒、彰化鹿港工藝導覽、雲林智慧農業體驗、台南後壁農村解謎，以及花蓮太魯閣族部落深度遊程。每一條路線皆由深耕當地的職人親身帶路，讓旅客從安心入住的合法旅館出發，搭配格上租車的移動服務，真正走進台灣地方生活的真實樣貌，實現「住進台灣、深入地方」的深度旅遊體驗。
花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，台灣各地擁有豐富的地方文化與自然景觀，合法旅館遍布其中，是旅客最自然的深度旅遊起點。四縣市旅館公會共同發起此次合作，正是希望讓旅館從單純的住宿場所，成為旅客發現地方、深入地方的真正入口，並期望持續匯聚更多縣市旅館公會加入，共同推動台灣深度旅遊新生態。
臺中市直轄市旅館商業同業公會理事長巫兆文指出，樂見旅館業與地方創生團體攜手合作。旅館不只是住宿場所，更是旅客認識地方的起點。透過串聯在地職人、文化體驗與特色產業，讓旅客深入認識臺中及台灣各地的人文魅力，共同打造深度旅遊新價值，為地方經濟與觀光發展創造雙贏。
台灣地方創生工作促進會表示，地方職人與特色品牌擁有豐富且獨特的體驗內容，此次透過旅館通路導入，讓旅客一抵達就能找到真正在地的體驗選擇，實現地方與觀光產業共好。格上租車表示，台灣國旅市場正從景點觀光走向體驗經濟，此次合作正是格上深化移動服務生態系、向旅遊體驗場景延伸的具體行動——讓移動不再是旅途的間隔，而是深度旅遊體驗的延伸，也呼應格上長期推動低碳移動與ESG永續的核心方向。三方期望以此次合作為起點，共同向國內外旅客展現台灣旅遊更深層、更豐富的魅力。
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