四縣市百餘青年代表聚泰安 討論地方發展契機

新竹縣政府教育局、苗栗縣政府、新竹市政府及桃園市政府青年事務局攜手舉辦「桃竹苗青夢想‧桃竹竹苗青年委員共好交流聚《潮苗青年日：玩出在地新未來》」活動，集結來自四縣市的百餘位青年代表，透過講座、座談與分組討論，共同交流地方公共事務經驗，激盪出青年世代對未來城市的全新想像（見圖）。

當日上午由新竹縣政府教育局長楊郡慈帶領新竹縣青年團隊前往泰安觀止飯店，活動邀請知名企業溝通講師李河泉，以「Z世代共感演講X青年對談」為主題，分享Z世代的思維模式、溝通特質與參與公共事務的動能。講師以幽默又貼近生活的案例，引導青年思考在資訊爆炸與價值多元的時代中，如何發揮影響力、表達觀點、實踐社會參與。

廣告 廣告

下午舉辦「Panel專題座談：青年與政策的交會點」更是活動高潮，百位青年分組討論地方公共議題後，由小組代表發表成果與提問，縣市長官及公部門代表現場回應，現場互動熱烈、氣氛充滿火花。

教育局長楊郡慈日昨表示，新竹縣府自一一O年成立青年諮詢委員會以來，積極推動青年參與公共事務，現已邁入第三屆。青年諮詢委員橫跨多元領域，關注教育、環保、科技等議題，而這場桃竹竹苗青年共好交流活動，新竹縣共派出二十五位優秀青年代表，透過與其他縣市青年的深入對話，不僅拓展視野，也為未來跨縣市合作奠定基礎，期望透過政策對話與實地交流，凝聚青年力量，開創地方發展新契機。

此外，為鼓勵青年公共參與，教育局今年推出兩大亮點計畫「一一四年全國青年公民提案徵件競賽：竹光寶盒城市共創靈感庫」與「新竹縣青年Podcast節目：Standup！青開麥」，邀請全國青年針對教育、交通、環保等公共議題提出創意提案，打造屬於青年的發聲舞台與行動平台。相關資訊可至新竹縣政府青年事務科臉書專頁查詢或活動官方網站查詢。