四肢發達頭腦不簡單！研究揭「肌肉蛋白」是抗阿茲海默症的新關鍵

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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30秒看重點

研究發現，肌肉在運動時會釋放「組織蛋白酶B（Ctsb）」，可透過血液影響大腦，有助維持記憶功能。動物實驗顯示，提高肌肉中Ctsb含量，能減少阿茲海默症小鼠的記憶障礙，並保護海馬體神經生成。此成果凸顯「肌肉—大腦連結」，未來可能透過運動或相關治療，延緩失智症發展。

誰說四肢發達的人頭腦簡單？最新研究發現，影響大腦健康的關鍵不只在多練腦，肌肉也扮演重要角色。科學家發現，肌肉在運動時釋放的一種蛋白質，或許能幫助維持記憶功能，為對抗阿茲海默症帶來新的研究方向。

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這項發表於《老化細胞》期刊中的研究，聚焦於名為組織蛋白酶B（Cathepsin B，簡稱Ctsb）的蛋白質。科學家指出，這種蛋白會在運動時由肌肉釋放，並透過血液影響包括大腦在內的多個器官。

為了了解Ctsb是否能保護神經系統，研究團隊利用基因技術提升阿茲海默症小鼠肌肉中的Ctsb含量。研究人員將攜帶Ctsb基因的病毒載體注入小鼠肌肉，使細胞能產生更多這種蛋白質，藉此觀察其對大腦功能的影響。

結果發現，與未接受治療的阿茲海默症小鼠相比，提高肌肉Ctsb含量的小鼠並未出現明顯記憶障礙。此外，小鼠大腦中負責學習與記憶的重要區域海馬體，仍能維持神經細胞生成，顯示大腦功能受到一定程度的保護。

研究人員進一步分析後也發現，接受治療的小鼠在大腦、肌肉與血液中的蛋白質表現型，更接近健康小鼠。這顯示提高肌肉中Ctsb的含量，可能有助於減少阿茲海默症帶來的一些神經功能損害。

研究團隊表示，這是首次有證據顯示，透過提升肌肉中的Ctsb水平，可能幫助預防記憶力下降並維持大腦健康。未來若能透過藥物、基因治療或運動方式調節這種蛋白質，或許有機會發展出新的失智症治療策略。

科學家也指出，這項發現再次突顯「身體與大腦之間的密切連結」。肌肉不只是負責運動的器官，同時也是重要的生理訊號來源。當肌肉活動時，會釋放多種分子訊息影響全身，包括大腦功能。

雖然這項研究仍停留在動物實驗階段，但它為神經退化性疾病研究提供了新的方向，透過運動或其他方式活化肌肉相關蛋白，或許能成為延緩阿茲海默症的重要策略之一。

FAQ

Q1：為什麼肌肉會影響大腦？

A：肌肉不只是負責運動，運動時會釋放多種「肌肉激素」（myokines），例如Ctsb，這些物質可透過血液進入大腦，影響神經功能與記憶。

Q2：Ctsb是什麼？有什麼作用？

A：Ctsb（組織蛋白酶B）是一種蛋白質，研究發現它可能促進神經細胞生成、保護記憶功能，對抗神經退化。

Q3：這代表運動可以預防失智症嗎？

A：目前研究主要來自動物實驗，但已有許多證據顯示，規律運動確實有助維持認知功能，可能降低失智風險。

Q4：哪種運動比較有幫助？

A：有氧運動（如快走、游泳、騎腳踏車）與肌力訓練都能活化肌肉，建議每週規律運動，效果較佳。

Q5：這項研究已經可以用在治療上了嗎？

A：還沒有，目前仍在研究階段，未來可能發展藥物或治療方式，但仍需更多人體試驗驗證安全性與效果。

（記者丁馬，圖片來源：motionelements）

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