四肢、身上出現許多紅疹 竟是水痘

八歲的小慈和家人到南部出遊，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續兩、三天了都沒退而就診，經檢查發現是會傳染的水痘，書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，因為小慈曾經接種過一劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，給予藥物治療且建議在家隔離休養，四天後回診追蹤時大部分病灶均已結痂。

水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延。皮疹形態一開始是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水�，教科書上稱此階段的水�看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，再來水�會乾掉結痂，其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。要注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。

廣告 廣告

水痘疫苗有打有保佑！蘇軏提到，台灣自二○○四年開始針對滿一歲的幼兒全面施打一劑水痘疫苗，根據統計兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約八十六%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘，如果自費接種第二劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到九十八%。

打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水�，此外併發症發生機率也較低。因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。