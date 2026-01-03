四草大眾廟乞80隻金龜 大排長龍

四草大眾廟舉辦「擲金龜」，吸引信眾大排長龍。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

四草大眾廟慶祝鎮海元帥聖誕，三日舉辦「乞龜」祈福活動，「福祿壽龜」有五千八百台斤等四種不同重量規格，還大手筆祭出八十隻「金龜」，來年不用還，不少信眾添香油錢擲筊試手氣，大排長龍。

「乞龜」祈求家人一整年平安順遂、財運亨通，早年大多使用糯米為原料，隨著習俗演進，金龜、金錢龜、水果龜、蔬菜龜陸續出現，還有廟宇以海洋廢棄物做出保育龜，不過受到慈善團體影響，米包龜成為主流，以米賑濟貧民或分送家戶，形成一股善的力量。

往年鎮海元帥聖誕，四草大眾廟準備「金龜」、「米龜」供信徒擲筊祈福，曾有信眾「乞龜」添財運賺大錢，原本只是四草地區的信仰，如今其他縣市的民眾也聞風而來，「米龜」越做越大，「龜王」曾重達一萬一千八百台斤。

四草大眾廟連續三年舉辦「擲金龜」，來年不用還，吸引不少市民、遊客參與，今年黃金售價飆漲，四草大眾廟、仕彩有限公司仍提供八十隻金龜（金重０點二五錢）。

四草大眾廟指出，購買金紙一份即可領取號碼牌及祈福紀念品，取三聖杯以上前八十名進行ＰＫ決賽，決定「招財金龜」得主，連擲十聖杯以上還加碼送紅包六千六百元，不少信眾添香油錢擲筊試手氣，大排長龍。另外，連續三聖杯、不參加「擲金龜」ＰＫ決賽，即可獲得「帥」字鍊（金重０點一錢），限量一百二十條。