四草大眾廟鎮海元帥入火安座

四草大眾廟於二十九日寅時舉行鎮海元帥入火安座儀式，道長依古禮開廟門。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

四草大眾廟於二十九日寅時舉行鎮海元帥入火安座儀式，現場鑼鼓喧天，熱鬧非凡。鎮海元帥聖誕千秋祝壽典禮訂二０二六年元旦盛大舉行，廟方將為鎮海元帥神尊穿上「黃金戰甲」，更顯大將之風。

四草大眾廟長外以來為四草地區的信仰中心，幾百年來鎮海元帥及十方聖賢鎮守台江之首，亦為台江地區十六寮共同信仰的守護神，護祐台江地區，然四草大眾廟於七十六年落成安座後，迄今已三十八年，因廟體外牆磁磚剝落、殿內漏水，一一三年月二月起動工修繕，完成大廟外觀磚瓦鋪設、牆面彩繪、廟頂防水工程及鐘樓、鼓樓整建，之後又進行彩繪、交趾陶興建及內殿按金工程，並將神尊金身、衣、帽及各項佛桌、具，一併修復。

四草大眾廟奉鎮海元帥降鑾指示，二十八日舉行入火安座遶境科儀大典，共計有八十一間友誼宮廟共襄盛舉，二十九日寅時開廟門，四草大眾廟主委陳世峰、立委陳亭妃、安南區長魏文貴、正統鹿耳門母廟主委鄭深池、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人恭請鎮海元帥眾神尊入廟安座，祈求列位神尊護民賜福，全民共沐神恩。

四草大眾廟鎮海元帥聖誕千秋祝壽典禮訂二０二六年元旦（農民十一月十三日）盛大舉行，廟方將為鎮海元帥神尊穿上「黃金戰甲」，也安排歌仔戲、布袋戲及國樂等戲碼；四草大眾廟、仕彩有限公司更大手筆祭出八十隻金龜（金重０點二五錢），連續三聖杯以上取得ＰＫ決賽資格，幸運得獎者來年不用還，連擲十聖杯以上加碼送紅包六千六百元。