四草大眾廟鎮海元帥聖誕千秋 廟方將披黃金戰甲神袍擲金龜

四草大眾廟鎮海元帥神尊穿上「黃金戰甲」，更顯大將之風。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

四草大眾廟鎮海元帥聖誕千秋祝壽典禮訂二０二六年元旦（農曆十一月十三日）盛大舉行，廟方將為鎮海元帥神尊穿上「黃金戰甲」神袍，更顯大將之風。一月三日將舉行「擲金龜」活動，大手筆祭出八十隻「招財金龜」，幸運得獎者來年不用還，連擲十聖杯以上加碼送紅包六千六百元。

農曆十一月十五日是四草大眾鎮海元帥聖誕，祝壽祭典儀式將為鎮海元帥神尊披上「黃金戰甲」神袍，上面雕刻蝙蝠、彩鳳等吉祥物，最困難的部分在於將黃金編成和頭髮一樣細的柳絲黃金，再編織成整件霞披，雕工精細。

四草大眾廟計畫安排歌仔戲、布袋戲、國樂等戲碼及跋福祿壽龜，明年一月三日推出「擲金龜」、「擲帥鍊」活動，四草大眾廟、仕彩有限公司提供八十隻金龜（金重０點二五錢），購買金紙一份即可領取號碼牌，連續三聖杯以上取得ＰＫ決賽資格，ＰＫ決賽前八十名可獲得「招財金龜」，連擲十聖杯以上加碼送紅包六千六百元。

四草大眾廟將舉行「擲金龜」活動，大手筆祭出八十隻「招財金龜」。（記者陳治交攝）

「擲帥鍊」同樣是購買金紙一份領取號碼牌，連續三聖杯、不參加「擲金龜」ＰＫ決賽，即可獲得「帥」字鍊（金重０點一錢），限量一百二十條。如有違規或影響現場秩序，廟方得取消擲筊資格；活動辦法如有爭議，廟方擁有最終解釋權，敬請配合。