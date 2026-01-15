四處張貼要債文 2男網路求職涉不法討債被逮

cnews204260115a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安警分局員警，偵破一起不法討債案件，逮獲32歲林姓男子、28歲張姓男子等2人。吉安警分局表示，日前上午接獲民眾報案指稱，轄內吉安鄉宜昌村及吉安村一帶，包括路口反光鏡與電線桿上，疑有不明人士張貼個人照片並附加討債等相關訊息，藉此對債務人及家屬施加心理壓力，已影響鄰里居住安寧。初步調查，林男與張男等2人，疑透過網路求職，在借貸公司授意下，分別針對7、8名村民要債。

警方調查，林姓、張姓男子等，涉嫌以公開張貼債務人照片及討債文字的方式，對當事人施壓逼迫還款。員警會同鑑識人員到場進行採證，將相關張貼物，帶回比對跡證，並同步調閱周邊監視器畫面循線追查，迅速鎖定2名涉案人員身分並通知到案說明。

警方表示，分別來自嘉義、雲林地區的2人，疑在網路求職時，受不同討債公司指使，來到花蓮從事不法討債行為。全案將依《刑法》恐嚇及重利等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。另外涉嫌張貼行為部分，並依《廢棄物清理法》，函送花蓮縣政府裁處，警方亦將持續向上溯源，擴大偵辦。

吉安警分局表示，部分借款人，因一時資金需求，透過網路平台，接觸了小額借貸廣告，卻衍生高額利息及不法討債手段。但林姓、張姓男子等人，相關行為已涉及恐嚇、重利等違法情事，並造成環境張貼污染問題，警方將依法嚴正究辦。

吉安警分局呼籲，切勿輕信來路不明的借貸管道，如遇不法討債、恐嚇或個人資料遭公開張貼等情形，應立即向警方報案，警方將全力維護民眾人身安全與生活安寧。

照片來源：花蓮縣警方提供

