「四貸同堂」炒股風險高！ 他喊獲利轉房產最穩 引熱議

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之前許多人紛紛開槓桿加碼投入股市，但6月以來台股出現劇烈波動，讓眾人開始重新思考資產配置方向。有網友提出，若股市獲利後，資金是否會轉進房地產最保險？引發熱議。

該名在論壇PTT上以「股市大跌房市會大漲嗎？」為題發文，指出之前股市漲勢強勁時，不少人透過融資、信貸「四貸同堂」、「槓上加槓」等方式操作，似乎忘了股市存在的風險，但近期股市起伏明顯，槓桿炒股的風險逐漸浮現，令人憂心，反觀房地產，雖然買房同樣也會面臨房貸、裝潢貸、信貸、增貸等多樣槓桿操作，但卻因價格波動相對較小，給人較穩健的印象。因此好奇問：「股市獲利後可以安心放錢的地方，是不是剩下房地產？」

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▼原PO表示，股市開槓桿操作風險大，若股市獲利後，是否應投入房地產，才比較安心？（示意圖／取自Pexels）

此論點吸引許多網友留言討論，但不同於原PO的想法，不少人認為，若股市若真的大幅修正，投資人的資產與購買力也會隨之大幅減少，恐怕沒有餘力買房：「股市大跌，資產縮水、蒸發了，還買個屁？」、「錢縮水了，更沒錢買房要賣房了」、「會加碼股市撿便宜」、「股噴房要崩，因為錢從房市流入股市，股崩房更要崩，因為大家賣房再抄底」。

▼對於原PO「股市獲利轉房市較安心」的論點，眾人紛紛提出不同看法，認為兩者間的關係並非此消彼長那麼單純。（示意圖／Pexels）

此外，也有網友指出，股市與房市雖然同樣可用槓桿操作，但受到市場情緒、利率環境與資金流動等因素影響，且變現的時間與難易度也有差別，顯見兩者的關聯存在許多變數，未必就是一消一長這麼單純：「房子暫時不會大漲，股市頂多盤整而已」、「如果去年四月聽房版不要去股市都轉入房市最安全，股市後面漲的你也沒什麼錢買」、「這又不是短期一天兩天決定的東西，用點腦好吧」。

（封面示意圖／取自Pexels）

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