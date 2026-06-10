「四貸同堂」衝擊金融穩定？ 楊金龍：系統性風險仍遠 台股修正是健康
台北股市今年以來上漲6成，市場出現所謂房貸、股票融資、信貸和車貸轉投入股市的「四貸同堂」，立委關切是否對金融穩定帶來衝擊。央行總裁楊金龍今天(10日)在立法院財政委員會答覆表示，目前看來離系統性風險還很遠，台股近期回檔修正是「健康」的表現。
台北股市在3日收盤創下歷史新高，達到46459點，之後經歷修正。由於不少散戶透過房貸、股票融資、信貸和車貸轉投入股市，被稱為是「四貸同堂」衝台股，在台股修正下，也讓不少朝野立委憂心對金融穩定帶來衝擊。
國民黨立委林德福指出，根據央行發布的金融穩定報告中提及，AI相關產業融資規模過快，儘管AI科技巨頭與晶片供應商的營運及財務基本面仍穩健，且現金部位充裕，但快速擴張下，要留意槓桿風險。
楊金龍表示，金融穩定報告的AI風險問題，是引用國際貨幣基金(IMF)的報告，並非央行本身的看法，至於資金流入股市的速度確實較快，但距離系統性風險還很遠，金管會正密切注意，央行也正掌握。
楊金龍也強調，台股近期修正算是健康的表現。他說：『(原音)目前最近的一個下檔修正，我認為那是健康的。也就是說不能只是上，沒有下，但是它最近的一個修正，我個人認為那是健康的。』
台股近期呈現一天大跌，一天大漲的情況，但外資卻是不管漲跌都在台股呈現淨賣超，立委質詢台股是否成為外資的提款機，且大幅匯出下，9日匯市還創下史上第二大的成交量。對此，楊金龍表示，台股的股利非常豐厚，外資在台股進進出出很正常，只是因為台股股價目前較高，淨匯出金額會對匯市造成波動，以目前6月來看，估計淨匯出至少50億美元，但就外資來說，並不算大量。
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