「四貸同堂」衝股海！王世堅示警歷史教訓 促加速主權基金

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台股自今年年初起，從約3萬點大漲14000點到4萬4千點，可謂一片欣欣向榮，日前更是打敗印度成為全球第五大股市，對此，民進黨立委王世堅表示，這絕對是一件值得驕傲的喜事，不過在繁榮與掌聲背後，也讓他回想起1990年的股災；他呼籲，政府應在市場過熱的時候，適度給予大眾提醒，並籌設「國家主權基金」。

王世堅提到，現在民間已有高達41.7萬人，選擇將自己的房屋辦理增貸，並將資金全數投入股市。1990年的股災，當時也有許多鄉親不計「貸」價投入股市，結果市場一有大波動，許多人一輩子的積蓄在轉眼間受挫，連辛苦建立的家園也面臨被法拍窘況。

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王世堅說，股票市場有發展的自然週期，即使大勢看好，中間也一定會有調整期。高科技帶來的產業躍進，成果可能需要10年、20年才會具體展現，但許多借款人手頭的資金，可能沒辦法允許這麼長期的利息支出；台灣是經濟自由的國家，每個人都有權利支配自己的財產，但作為政府，有責任在市場過熱的時候，適度給予提醒。

因此，王世堅今天也在立法院提出建議：建請央行與金管會提醒所有銀行，要更關懷借款人，了解他們的借款用途，協助投資人避開不必要的風險，同時針對財政部要求督促轄下的九大公營行庫，在遇到民眾想用房貸增貸投入股市時，能夠主動做好風險說明。

另外，關於國家未來的長遠發展，王世堅說，總統賴清德和行政院院長卓榮泰都先後宣示過，要籌設「國家主權基金」。鄰國韓國，雖然條件與臺灣不同，但他們在2005年就成立了國家主權基金，前年資產總額已經達到1,690億美金（約5兆2,000億新台幣）。

王世堅說，他深信只要好好規劃，以台灣人的智慧跟實力，經營成果一定會比韓國更好，不過，這一年多來行政院委託國發會規劃，幾次討論下來似乎還沒有一個具體的定案，連資金來源要往哪個方向走都還沒確定。

王世堅表示，今日特別促請央行楊總裁與財政部莊部長，「主權基金」的資金籌措，而楊總裁也回應，央行同意在「有償撥用」的條件下配合外匯存底的運用。

（封面圖／東森新聞）

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