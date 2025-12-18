四輪登記、抽籤定委員 115年議會委員會順利成立

▲議會順利成立115年各種委員會

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】議會今(18)日下午順利成立115年各種委員會，其中警消衛環委員會25人爭取9席次最為搶手，以抽籤決定席次。歷經四輪登記、抽籤，順利產生所有委員會席次；議長康裕成期勉全體議員在剩下一年的任期中堅守崗位，為民服務至最後一刻。

依照議會「各種委員會設置辦法」規定，應產生民政、社政、財經、教育、農林及交通委員會各7人，警消衛環及工務委員會各9人，任期自115年1月1日起至12月25日止。

議會成立各種委員會採議員登記方式，如登記人數超出席次，採抽籤決定委員席次，首輪登記中，以警消衛環、教育、交通等3個委員會最受議員青睞，分別有25、10及9人爭取席次，分別採取抽籤方式決定委員席次。而社政及工務委員會分別有1人及8人登記，農林委員會7人足額登記，民政及財經委員會則無人登記。

第二輪登記中，工務委員會共6人登記搶剩餘1席次，並以抽籤決定，民政、社政及財經委員會分別有4人、5人及6人登記剩餘7、6及7個席次。

歷經兩輪登記抽籤後，民政、社政及財經各剩餘3、1及1個席次，再次進行第三輪登記，有5人登記民政委員會剩餘3個席次，以抽籤方式產生，其餘兩人則分別於第四輪中登記社政及財經剩餘1個席次，正式產生所有委員會委員。（圖╱高雄市議會提供）