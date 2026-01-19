四都反嗆 社宅沒減速還超前

內政部長劉世芳19日點名台北、新北、桃園、台中蓋社宅「速度變慢」，但四都都強調自己興辦社宅進度超前。（劉宗龍攝）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社會住宅跳票，內政部長劉世芳點名雙北、桃園及台中蓋社宅速度變慢。4都都強調自己興辦社宅進度超前，桃園市都發局長江南志更反嗆，不僅未減速更逆勢新增。由於劉世芳正陸續拜會4都市長，有市府官員認為，地方絕對會配合中央，但中央溝通應有誠意，不應先在立院卸責，再到地方示好、摸頭。

江南志昨指出，桃園不但沒放慢，還在持續增加，近期更持續盤點新增平鎮泳池、新明市場、新屋機六及蘆竹行政園區等4處新基地，屆時總量可望推升至1.1萬戶，年底前動工數量即可達成市長張善政就任喊出1萬戶目標；他也喊話中央，大家都有財務壓力，桃園正嘗試透過「可負擔住宅」等模式另闢蹊徑，中央應攜手地方尋求解方，而非逕自喊停。

廣告 廣告

台中市政府表示，前總統蔡英文規畫台中興建1萬4000戶社宅，其中台中負責7000戶，已完工與興建中達1萬450戶，雖然中央有約4000至5000戶正規畫與設計，但尚無半棟完工，台中市興辦社宅進度超前，且居六都第二。

北市都發局說，內政部民國111年宣示在台北盤點1萬1775戶，至114年底下修為4742戶，顯見中央也意識到都會區推動困難；北市即使土地資源取得成本高昂、市有地有限，從100年至今已興辦2萬戶，近期再規畫6903戶。

新北市城鄉局也說，新北已完工7015戶、興建中及待開工2337戶、規畫中1萬760戶，合計達2萬112戶，一直依步調持續興建，並無進度減緩。

劉世芳去年12月22日、本月6日已分別赴桃園市和新北市政府討論住宅政策，本月23日赴台中市拜訪市長盧秀燕，台北市則還未收到邀約，市長蔣萬安昨說會持續和中央溝通。