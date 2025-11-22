四重溪亮起來！溫泉季點燈夜嗨全場 百人踩街、煙花秀、光藝術，冬季必訪屏東盛典
【互傳媒／記者 范家豪／車城 報導】 2025-2026四重溪溫泉季（21）日盛大開幕，百人踩街、國際馬戲與煙花秀輪番炒熱氣氛，吸引滿滿遊客從午後就塞爆四重溪。點燈儀式亮起後，冬夜燈海閃耀山谷，縣長周春米邀請全台旅客一起感受恆春半島獨有的南國冬季魅力。
縣長指出，今年以《星空泡湯祭》打造全新光影體驗，不只主燈區魅力升級，更擴大串聯牡丹、滿州、車城、恆春等沿線景點，把半島化為冬季光影廊道。牡丹遊客中心、旭海、石門、九棚多組光藝術同步登場，讓旅客從白天到夜晚都能沉浸在恆春半島的風光中。
▲由恆春半島在地表演團隊百人踩街、冬日煙花盛典之下啟動點燈儀式。（圖／屏縣府交旅處）
「來四重溪泡湯，正當時!」周縣長說，今年溫泉季從11月21日起一路延續至115年3月1日，長達101天，內容更勝以往。除了深受旅客喜愛的國際馬戲團演出、溫泉路跑、自行車挑戰賽外，今年首次推出「雙層巴士之旅」與多場文化體驗工作坊，讓旅客能更深入認識溫泉村風土。此外，縣府也配合中央普發一萬現金政策，在恆春半島四鄉鎮消費滿500元即可參加摸彩，最大獎為價值5萬元的黃金，希望藉由觀光與獎勵機制雙軌推動，帶動地方產業共好。
▲由恆春半島在地表演團隊百人踩街、冬日煙花盛典之下啟動點燈儀式。（圖／屏縣府交旅處）
屏縣府交通旅遊處表示，今年溫泉季同步加大交通服務力度，擴大辦理「四重溪溫泉郵輪巴士」，推出三條一日遊與首次亮相的二日遊路線，並以高鐵左營站為起點提供直達專車，讓旅客「免開車、零負擔」即可暢遊半島。遊程結合秘境步道、名泉導覽、手作體驗等內容，從上午到晚上安排滿載。此外，配合活動期間也推出銅板價接駁車，串聯枋寮車站、屏東轉運站、恆春轉運站及旭海等地，使旅客移動更加便捷。
▲由恆春半島在地表演團隊百人踩街、冬日煙花盛典之下啟動點燈儀式。（圖／屏縣府交旅處）
交旅處補充，今明兩日開幕週集結超過30台餐車與市集攤位，提供在地料理與手作商品；後續溫泉年街市集（115年2月20日至22日）與溫泉運動市集（115年2月28日至3月1日）亦將陸續登場。活動期間更推出限定紀念商品，包括小方巾、香氛片、防水提袋與家徽中筒襪，只要在指定地區消費滿500元即可兌換，數量有限、換完為止。更多活動資訊可至「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」或「屏東四重溪溫泉季」官網查詢，亦歡迎下載「屏東GO好玩」與「屏東ㄟ公車」APP掌握最新交通與活動訊息。
