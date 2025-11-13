四重溪溫泉季 11/15溫泉市集打頭陣

二○二五屏東四重溪溫泉季，將於二十一日揭幕登場，並由十五至十六日的「溫泉市集」率先暖身開場，縣府邀請遊客搶先感受冬日溫泉村的熱情魅力。

屏東縣府表示，今年溫泉季以「星空泡湯祭」為主題，融合屏東觀光品牌「風域半島」精神，打造光影與湯泉交織的沉浸式感官體驗。

而為期兩天的溫泉市集，將於溫泉老街上封街舉辦，匯集超過三十個地方品牌與文創選品，從手作藝品、地方特產、在地美食，讓遊客在恆春半島的微涼冬夜中，盡情漫步溫泉街頭、邊逛邊泡湯，感受四重溪獨有的慢活氛圍與溫泉人情味。

值得一提的是，今年四重溪溫泉季的二十一日開幕典禮，結合華麗與在地風情，有恆春半島十組表演團隊、匯聚百人踩街嘉年華熱鬧整個溫泉村，更邀請享譽國際的FOCASA馬戲團帶來「看見台灣」開幕演出，融合馬戲、音樂與劇場表演，加上煙火秀與光藝術燈區點亮夜空，將讓四重溪溫泉公園化身全台最熱鬧的冬日舞台。

縣府交通旅遊處誠摯邀請國內、外遊客一同到台灣最南端感受強勁的落山風與四重溪溫泉的暖意，泡湯、賞燈、看秀、逛市集，沉浸在最浪漫的星空泡湯之旅中。

溫泉季開幕當天及溫泉季活動期間，民眾都可以從枋寮車站及恆春轉運站搭乘活動接駁車，輕鬆前往會場，免開車也能安心遊四重溪。