四重溪溫泉季21日開幕派對 國際馬戲、百人踩街打造最強的屏東冬季慶典
記者毛莉／屏東報導
冬日落山風迎來最熱情的暖流，2025-2026屏東四重溪溫泉季21日晚間正式點亮登場，連續101天打造全台最長的冬季溫泉慶典。開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島10組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀《看見台灣》由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再一次看見島嶼的深邃與美麗。壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。開幕週連續三天匯聚超過30台餐車與品牌攤位，讓遊客大啖最道地的南國美味！
「2025-2026屏東四重溪溫泉季」將從114年11月21日起至115年3月1日連續101天登場，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府團隊每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。周春米縣長也邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。
周春米表示，本次以《星空泡湯祭》為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請5組藝術家在牡丹遊客中心、石門、旭海及九棚等旅遊資訊站等地規劃「風域印光、聖靈之境、不會凋謝的路、棲居之隅及九9瓶安」等光藝術裝置，讓遊客在泡湯之外，也能走進自然與藝術對話的光影旅程。同時也是首次與地方產業與協會攜手合作，推出10場次深度體驗活動，包括「念吉成爺爺說故事、溫泉廚藝教室、開運注連繩DIY、四重溪單車遊」等；溫泉季期間遊客還能參與「旅行集章活動」並下載《泉水任務》實境解謎遊戲用更好玩的方式認識溫泉村魅力，留下專屬旅遊記憶，還能換專屬小禮物。
縣府交通旅遊處指出，今年不僅延續了過去的傳統，還擴大了「四重溪溫泉郵輪巴士」規模，推出三條全新一日遊與首次亮相的二日遊行程，並以高鐵左營站為起點提供直達專車，讓遊客免開車、零負擔輕鬆入村。遊程內容結合名泉導覽、秘境步道散策以及洋蔥染布手作等體驗，從山到海、從早到晚都精彩滿載，不僅能舒心泡湯，還能帶回期間限定的特色紀念品。
同樣備受期待的運動觀光系列也同步開跑，目前報名熱度持續攀升，除了每年吸引上千名跑者共襄盛舉的「溫泉路跑」，今年更首度推出「自行車挑戰賽」，以運動結合泡湯的創新方式，打造最具特色的暖冬旅遊體驗。而系列活動中首先登場的為前導週的「溫泉市集」；後續好評加碼辦理熱鬧團聚氣氛的「溫泉年街市集」(115年2月20日至22日)及「溫泉運動市集」(115年2月28日至3月1日)，熱烈邀請民眾漫遊屏東四重溪溫泉季。
交通旅遊處指出，活動期間推出2條銅板價接駁車路線，為了方便旅客參加活動，第一條路線從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配原有的518路線公車，早上8點到晚上9點都有車次往返，每日首班車將從屏東轉運站出發，另有一班次早上11點55分從枋寮火車站延伸至旭海溫泉區；第二條路線則從恆春轉運站接駁至四重溪，約20分鐘即可到達，搭配原有的201路線公車，每日早上9點至晚上9點都有車次往返；另外，身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或恆春轉運站搭乘，直達四重溪溫泉公園，便捷環保又省錢。
此外，值得關注的是，今年四重溪溫泉季推出一系列療癒又實用的限定紀念商品，包括小方巾、香氛片、防水提袋與最受歡迎的家徽中筒襪，每一款都融入四重溪的溫泉意象與南國色彩，既有質感又極具收藏價值，只要活動期間在恆春、車城、牡丹、滿州等區域或溫泉市集消費滿500元，即可憑發票或收據至溫泉公園旅遊服務中心兌換（每人限換一次，數量有限、換完為止）。
另加碼與「屏東GO購」平台合作，凡消費上傳發票即可抽獎，有機會抱回「溫泉季限定商品、價值5萬元的黃金、iPhone、小V鍋與電子衣櫥」等大獎，歡迎大家把普發一萬補助金變成最幸福的冬季旅程，消費滿額送周邊紀念品等多樣活動相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書，更多活動詳情請搜尋官網「屏東四重溪溫泉季」(h查詢。
活動相關訊息：
光藝術裝置
活動日期：2025年11月21日至2026年3月1日
亮燈時間：每日17:30-22:00
燈飾地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）/旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號）/石門古戰場旅遊資訊站/牡丹遊客中心(945牡丹鄉石門村石門路35之60號)/ 旭海旅遊資訊站(945牡丹鄉旭海村旭海路1之26號)/ 九棚旅遊資訊站(947滿州鄉九棚村水燭路2號)
溫泉市集
活動日期：2025年11月21-23日、2026年2月20日(初四）2月22日(初六)、2026年2月28日至3月1日
活動時間：15:00-20:00
活動地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉路(封街)
溫泉路跑
活動日期：2026年2月28日
活動時間：14:00-19:00
活動地點：四重溪溫泉公園
報名連結：https://bao-ming.com/eb/content/6747#31783
溫泉自行車
活動日期：2026年3月1日
活動時間：06:00-12:00
活動地點：四重溪溫泉公園
報名連結：https://bao-ming.com/eb/content/6749#31787
郵輪巴士
活動日期：2025年 11月22日至2026年1月25日
報名連結
秘境旅遊：https://www.twsctour.com/Group?sysno=10
高鐵假期：https://reurl.cc/8bogYy
