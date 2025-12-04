四門諾志工破八千時數獲金牌 以愛服務成醫療現場最暖力量

跳出傷悲無私奉獻 門諾金牌志工：「服務他人，也治癒自己」 673

門諾醫院共有四位志工服務時數突破八千小時，獲頒全國「金牌志工獎」。(門諾醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

國際志工日前夕，衛生福利部公布全國績優志工名單，門諾醫院共有四位志工服務時數突破八千小時，獲頒全國「金牌志工獎」。在醫療現場、在偏鄉社區、在弱勢家庭的日常裡，他們以一雙手、一句問候，讓門諾「以愛服務」的精神，變成看得見、摸得著的溫暖力量。

門諾醫院公共事務主任周奎學四日表示，醫療不僅是技術與設備的結合，更是「人與人之間的陪伴」所帶來的力量。志工們以耐心、真誠與無私，總在制度尚未及時照顧到的角落，第一時間伸出最溫暖的援手，成為醫療永續道路上不可或缺的力量。

高齡八十三歲的志工徐初子表示，只要還健康，就不要把自己關在家裡，電視不會陪你聊天，但人會。你的小小付出，可能就是別人的光。

她自一九九七年加入志工行列，主動選擇「最忙的單位」服務。

徐初子說，當志工沒人教？她就站在旁邊用心觀察；不會操作？就憑興趣與熱忱慢慢學會。

徐初子回憶十一年前，長子因主動脈剝離猝逝，她整整三個月閉門不出、以淚洗面。「作為媽媽，那是最難承受的痛，」她回憶。直到某天清晨幡然醒悟：「他走了，應不想看我繼續頹廢下去？」當日，她便重新穿上志工背心，回到曾治癒她乳癌的門諾醫院，這個她心靈的第二個家。

她說，她的孫子也在她的帶領下加入志工行列。「服務精神要從小培養，看著孫子學會關心別人，是我最大的欣慰。」她笑說，今年也把自己的服務天數調整為一週兩天，她想把更多位置留給年輕人，讓他們也能走進來，體會服務的美好。

門諾醫院公共事務主任周奎學表示，在門諾的每一個角落，志工用微笑、耐心與溫度陪伴病患、弱勢家庭和需要支持的移工，默默實踐著永續社會中最珍貴的力量——彼此扶持。