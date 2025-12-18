四項交通新制元旦起上路 高齡駕駛繳照可領3.6萬元補助

交通部公布四項將於明年元旦實施的新制，年滿70歲駕駛若自願繳回駕照，最多可獲得3萬6000元公共運輸補助金。（示意圖／報系資料照）

交通部宣布，明年元旦起將有四項交通政策同步實施，包括高齡駕駛繳回駕照補助、遊覽車強制加裝駕駛識別設備、國際郵務服務調整及國際郵輪消費爭議處理機制等。

在高齡駕駛政策部分，年滿70歲以上民眾若主動繳回駕照，並加入TPASS（大眾運輸通勤月票）常客計畫，即可獲得最高每月1500元、長達兩年的公共運輸回饋金。補助以敬老卡搭配電子票證搭乘市區公車、國道客運、台鐵、捷運、輕軌、計程車、公共自行車與渡輪等交通工具為限，按實際支付金額的50％回饋，最高總額達3萬6000元。前提是須完成個資授權及申請流程，自繳回駕照次日開始計算補助。

第二項新制為提升公路安全，自明年起，全台約1.3萬輛遊覽車須全面加裝駕駛識別設備，並連線至公路總局指定平台，掌握駕駛資訊與工時，以防止疲勞駕駛。每車最高補助2000元，若未於期限內安裝，最重可罰9000元。

第三項變動則為郵政作業配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，中華郵政將自元旦起取消「國際掛號小包」的收件人簽收與書面查詢服務，但仍提供追蹤及補償功能。此措施不適用於寄往中國大陸地區之郵件。為協助過渡，自明年1月1日至3月31日，每件小包將減收10元郵資。

最後，針對郵輪旅遊市場，自明年起在台設立母港營運的國際郵輪，須於本地設立分公司或委由國內船務代理公司辦理登船相關業務。交通部表示，若發生消費糾紛，將由航港局與觀光署分別督導郵輪公司及旅行社依權責處理，以保障消費者權益。

