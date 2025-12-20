四驅車越野獻良能 醫療之愛送進偏鄉

另一個場景，就是久別重逢了，馬來西亞慈濟人醫會，還有志工團隊，再度搭乘四輪驅動車，帶著滿滿的器材跟藥物，經過一陣顛波之後，進入砂拉越的內陸村莊，為當地村民義診，送來珍貴的醫療服務。這回也不例外，醫護還有志工藉由義診的機會，拜訪老朋友。

50輛四輪驅動車列隊出發，從古晉開往姆丁村，要把醫療資源送過去。

姆丁村居民以伊班族居多、務農為生。距離最近的公立診所要車程一小時。就像村民蘭迪，要徒步40分鐘才能來到長屋就診。

廣告 廣告

村民 蘭迪：「我先生離世後，對我們而言，就像失去脊椎，換作屋子來說，就是失去支柱，也許我吃不飽，壓力也很大，孩子被迫停學，我的肚子從這裡到喉嚨，一直感覺有氣泡升上來。」

聚集砂拉越、沙巴和雪隆70位醫藥人員和志工，相隔八年再來到姆丁村長屋，無償提供基本醫療服務，照顧了286人次的村民。

村民 詹姆斯：「很感謝志工給予的所有幫助，願意來到這個偏鄉，讓這裡熱鬧起來，真的很感謝，志工進到村子裡來幫助我們。」

慈濟人醫會牙醫師 蔡淑櫻：「如果在外國的話，我們住的都是酒店，我們在這邊就是，好像叫入鄉隨俗這樣，就住他們的長屋，就可以體驗他們的生活，然後也是我第一次看到長屋，然後也在長屋裡面，這樣子睡過。」

長屋是砂拉越文化的代表，居住著不同的家庭。慈濟義診借用長屋作為基地，服務周遭的村民。因為這份獨特的吸引力，資深護理師陳芬燕，努力號召年輕醫護一同加入。

慈濟人醫會護理師 陳芬燕：「我們(這次)所服務的地點都是偏鄉，我希望他們能感受到，偏鄉村民生活的不容易。」

護理師 薇雯：「我是一名加護病房的護理師，在緊急的環境，我們鮮少和人交談，來到這裡，看見很多人和文化，我也是伊班族，但是和這裡文化不同，這是很好的體驗。」

四輪驅動車俱樂部成員，除了將醫護人員和志工安全送抵偏鄉，現年25歲，參與過四年義診的蔡先生，還期待深入參與義診的核心工作。

四輪驅動車俱樂部成員 蔡常龍：「今年就比較不一樣了，拿到牙醫，牙科這個項目了，主要我們幫他們進行一個消毒的工作，送那些器材去給他們去清洗。」

從醫療專業的雙手，到後勤溫暖的笑容，都是對砂拉越內陸的鄉親，最大的祝福和關懷。

更多 大愛新聞 報導：

老寶貝運動處方 在家也能持續鍛鍊

收集想師豆.製苔球 人文學校溫馨圓緣

