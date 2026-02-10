​四鯤鯓龍山寺擲筊大賽！除夕起開跑 第1名可獲30萬轉運金

四鯤鯓龍山寺將於農曆除夕至正月初六舉辦清水祖師轉運金擲筊比賽，歡迎信眾參加。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

南區四鯤鯓龍山寺農曆大年初六為清水祖師佛誕，將於農曆除夕夜至大年初六舉辦清水祖師轉運金擲筊比賽。四鯤鯓龍山寺主委吳志祥表示，大年初六晚上決賽，第一名可獲三十萬元轉運金，有福得者不必還款。

吳志祥指出，為讓四鯤鯓龍山寺在過年行春期間更加熱鬧，也能讓參與的信眾更了解清水祖師爺的信仰文化，經向清水祖師請示後，繼去年舉辦後，今年也決定繼續舉辦擲筊大賽。

此次轉運金擲筊比賽，分為初賽與決賽兩階段；初賽時間從除夕夜當晚十點至大年初一凌晨一點止、大年初一至初五的每天上午九點到晚上九點，以及大年初六上午九點至晚上六點止。接著在大年初六晚上七點起進行決賽。

每人每次報名費一百元，可多次排隊報名。初賽擲筊時出現第二個笑杯或第一個陰杯即終止擲筊，若連續擲出三個聖杯，即可晉級大年初六的決賽。

決賽時以擲筊最多聖杯者為第一名，轉運金獎金，第一名獎金三十萬元、第二名十萬元、第三名三萬六千元、第四名一萬六千八百元、第五名二千八百元，前四名只錄取一名，第五名有二十個名額，歡迎民眾報名參加。