四黨合體談行憲紀念日 齊批「中山遺教」籲終結流亡體制、推動新憲

台灣基進、時代力量、台灣綠黨以及小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進」今日召開「紀念行憲？台灣前進四黨齊呼台灣憲政民主不需要『中山遺教』」記者會。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 「行憲紀念日」前夕，由台灣基進、時代力量、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進」今（24）日共同召開記者會，強調台灣的憲政民主實踐與主權獨立，不應再以「中山先生遺教」作為法統基礎，呼籲終結流亡體制、推動屬於台灣的新憲法，並高喊「終結流亡體制，打造台灣新憲」、「脫掉中山裝，打造新國家」、「掃法統陰影，迎新憲黎明」、「遺教ByeBye，新憲HiHi」等口號。

出席記者會的總統府資政姚嘉文指出，憲法是國家的組織法，也是人民權利的保障書，台灣近年來實踐的總統直選與國會改造，實際上都與當年在南京制訂的《中華民國憲法》無直接關聯，呼籲社會持續推動制憲運動，讓憲政體制真正回應台灣民主的現實。

台灣基進黨主席王興煥則直言，現行憲法不只是「中山裝」，甚至形同「壽衣」，讓台灣長期困在中華民國體制中，無異於自尋死路。他指出，「行憲紀念日」這個原已廢除的節日，在藍白主導下復活，象徵外來且帶有歧視、以「一中」鎖死台灣的殖民體制再度回歸。

王興煥強調，台灣應以普世憲政主義重新制憲，確認住民自決與國民主權原則；當前憲政僵局的本質是政治鬥爭，藍白藉由癱瘓司法權，破壞權力分立，而司法權不可被廢黜，是普世憲政的基本原則。

時代力量副秘書長劉品辰認為，現行憲法並非為今日台灣而生，宛如一件尺寸不合的舊大衣，不僅不合身，更導致國家運作失靈，並引發三大結構性問題：其一，「一國兩區」論述成為中國統戰的掩護，製造主權破口；其二，副署權爭議凸顯憲政運作失靈、權責嚴重失衡；其三，「五權憲法」留下難以割除的考、監察兩院憲政盲腸。他強調，面對中國步步進逼，若不正視憲法本身的結構問題，再多修補都無法解決根本困境。

台灣綠黨中執委林俊杰則分享自身政治啟蒙經驗指出，現行憲法對多項基本權保障明顯不足，早已不合時宜。他以十八歲公民權為例說明，即便立法院通過修憲案，仍因過高門檻而複決失敗，顯示這部「超剛性憲法」讓青年與原住民族長期缺席制憲與釋憲過程。

他認為，新憲法不應再依據任何個人的「遺教」，而應由台灣這個政治、生活、經濟與文化共同體，透過民主程序共同立憲，全面保障居住、勞動、文化、集體、環境與氣候等權利。

小民參政歐巴桑聯盟桃園黨部主任沈佩玲也指出，憲法前言中「依據孫中山先生遺教」的表述，與台灣實際的民主經驗並不相符。她認為，過去三十多年台灣憲政得以運作，並非忠實執行既定藍圖，而是在社會衝突與修正中，透過民主實踐不斷為制度續命；當憲政正當性被綁在「遺教」語言上，反而助長威權崇拜。她強調，台灣民主已走到新階段，應以更誠實、貼近人民實踐的方式，重新理解與使用憲法。

