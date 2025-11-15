四黨結盟2028淘汰「小藍8」！ 台灣基進：走向本土團結、2026議員席次超民眾黨

台灣基進黨主席王興煥（左起）、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑問政聯盟召集人林詩涵等，出席台灣基進募款餐會，宣示4個本土小黨結盟，目標2026年縣市議員席次超過民眾黨，2028年國會大選淘汰台灣民眾黨。郭宏章攝



為了邁向2026年九合一大選、展望2028年國會大選，延續本土民主政治力量，台灣基進黨今天（11/15）舉行募款餐會，並邀請9月份已宣布結盟的時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑問政聯盟等本土小黨主席、召集人出席，台灣基進黨主席王興煥宣示，結合四個在野小黨，加上本土的無黨籍，目標2026年縣市議員席次超越民眾黨，之後就可以正式進軍2028年，在國會徹底的淘汰現在沒有的「小藍8」。

台灣基進黨今天舉行募款餐會，席開三十餘桌，邀請國策顧問吳樹民、辜寬敏基金會董事長王美琇、台獨聯盟主席陳南天、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑問政聯盟召集人林詩涵，以及國防院所長蘇紫雲、名嘴矢板明夫、「閩南狼」陳伯源等人出席。

王興煥首先上台說明，台灣基進並不是每年都舉辦募款餐會的，但是此時為了延續台灣基進的力量，向支持者發出召喚信號，獲得熱情的呼應，自己感到相當感動。

王興煥指出，台灣基進會持續努力，推動台灣一個沒有國民黨的未來，台灣基進要讓本土的在野黨來提供新選擇，讓台灣希望有意識力量的公民都有選項，所以台灣基進決定走本土小黨團結、一起去取代民眾黨，去成為台灣正常在野黨的一個政治結盟的政治戰略。

王興煥也指出，台灣基進不論是對了台灣獨立、台灣民主的結盟，絕對沒有辜負支持者很多的期待。王興煥向支持者保證，「我們台灣的本土小黨會以大局為重，為台灣的民主而團結。」

辜寬敏基金會董事長王美琇擔任第一位拍賣官，率先捐出10萬元，並帶動轉型正義基金會董事長陳秀麗跟進，不到5分鐘內就迅速完成募集20萬元推動轉型正義的募款目標。

王美琇批評國民黨與民眾黨，現在「藍白紅結合」，呼應中共對台統戰滲透，而且中共這次成功扶植鄭麗文上台，當選國民黨主席。王美琇也指出，國民黨的「黨國遺緒」依舊盤踞在立法院，非常嚴重，為何會如此囂張毫無顧忌「這麽敢？」因為台灣未經過轉型正義的「清零」，本土民主自由的傳承沒做好。

由於4個本土小黨在9月份已經宣示結盟，在2026年九合一選舉合作，王興煥隨後也邀請時時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨召集人甘崇緯、「小民參政歐巴桑問政聯盟」（小歐盟）召集人林詩涵等等4個本土小黨領導人一起上台致時。

王婉諭坦言，來參加台灣基進基金的募款餐會會，老實講，要讓我們4個政黨能夠同台，其實不是一件容易的事。「大家過去在這過去這幾年當中，可能也看到說，時代力量的支持者和基進的支持者常常會有很多意見不同，甚至是互相攻擊的時候，但是我認為要改變台灣的政治環境，絕對不是一個黨能夠完成的，絕對需要大家共同一起來努力的。」

王婉諭說，這也是為什麼從2024年之後，時力與基進等4個政黨就開始積極的在討論，因為4黨基於一個想要守護台灣，希望能捍衛台灣主權、推進台灣經濟民主等，更希望能夠進一步合作和團結，帶來台灣更進步的改變。

王婉諭說，所以歷經了1年多，在今年的9月有對外正式宣布了4黨的合作。「而9月的合作只是1個起點，未來我們會希望更多跟我們一樣愛台灣，跟我們一樣，想要守護台灣跟我們一樣在乎台灣，跟我們一樣，希望台灣更好的夥伴們能夠加入，我們大家一起攜手團結，才有可能抵抗外來的攻擊抵抗外來的干擾。」

台灣綠黨共同召集人甘崇緯，強調台灣綠黨自1996年創黨之初，原本就叫做「綠色本土清新黨」，就是明確表達本土立場，當時的創黨黨主席（共同召集人）高成炎教授，在1996年台海飛彈危機時，就是直接把漁船開到台海中線去「接飛彈」，可見台灣綠黨是非常本土的政黨。甘崇緯也表示，隨後改為「台灣綠黨」之後，更結合世界各國「綠黨」的力量，一直用自己的力量在協助台灣的主權。

「小歐盟」（小歐盟）召集人林詩涵表示，第一次站上台灣基進的餐會台上講話有點緊張，雖然小歐盟與台灣基進過去沒有什麼衝突，但由於台灣基進是個「陽剛」的政黨，一直為台灣主去往前衝，但與「小歐盟」成員幾乎都是女性的感覺有所不同，但「我們認為台灣在往前衝的同時，也要有更多的人手在台灣一起在台灣的本島裡面去做更多跟人理性對話、溫柔對話的地方。』 因此台灣的小黨之間，不是對台灣主權的差異，而是在我們的對話方式的不同，可是就算我們的對話方式不同，但有一個共同的目標，要共同為台灣主權的努力，要朝向台灣成立一個獨立國家而努力。」

林詩涵強調，2026年對台灣政治來講，是關鍵的一戰，看到這兩年多下來，國民黨跟民眾黨在立法院如何亂搞台灣的立法院，如何敗壞台灣的行政體系，如何搞壞台灣的財政，更不能讓國民黨與民眾黨把台灣的民主政治關鍵給翻轉。儘管4個政黨對政治有各自關注與發展的政治路線，但是目標一致，都是希望可以在「台灣主權獨立」的前提底下，去實現更多的公平正義，讓更多的人民對於台灣政治是有理想有期待、有信心的，所以我們會一起努力，拼下2026年九合一的選舉。」

王興煥則進一步強調以行動證明4黨的結盟「精誠團結」，從9月份， 4個政黨站在一起宣示公開的宣示、簽署合作宣言，要一起為台灣的民主而努力，其實這個就是最好的證明，當我們4個政黨站在一起，當這個畫面定格了，被大家看到我們站在一起，這就是最好的證明。

王興煥說，「精誠團結」是當過兵的人會用的話，4黨除了真的精誠團結以外，我們不只是位選舉而團結，是基於兩個最重要的價值理念，第1個就是在國家認同堅持台灣主權獨立，這是我們4個小黨合作的前提。

王興煥也說，第2個前提就是在社會、民生、青年，未來等議題上面，我們要堅持公平正義。因為台灣不只要成為一個獨立的國家，我們還要成為好國、好民我，這就是4個政黨要結盟的價值所在。

除了原則性的價值結盟，王興煥更直言，大家關心的「務實面」，歷來台灣的政黨結盟非常多，幾乎都是以吵架不愉快收場，「我跟大家做保證，我們從去年4月就開始共識，到現在就磨合，到現在是越來越有默契。」

王興煥還向台灣綠黨甘崇緯笑說：「崇緯一個眼神就知道我在想什麼。」使得台上的甘崇緯等人與全場大笑。

王興煥指出，4黨合作未來具體的目標，就是面對2026年的選舉，首先最基本的原則，就是4個小黨，包括跟我們聯盟的無黨籍，我們絕對不會有任何1個選區發生衝突，我們一定會協調，在任何一個選區，只會有1個政黨1個參選人。」

王興煥說，我們會集合所有愛台灣本土的在野力量，面對選民訴求，「我們才是真正的第三勢力，而不是黃國昌那個民眾黨，我們要對決民眾黨，我們會跟台灣訴求，如果你需要反對黨，那麼民主政治需要反對黨，那麼就是我們4個小黨結盟的反對黨，我們會對抗藍白，同時監督國民黨的施政，而絕對不是鄭麗文那一種對中共投降的反對黨。所以第一個原則，就是我們一定會達成選區的協調，不會有任何的衝突，這是4個小黨合力進軍2026年的鐵律，絕對不會違背。

基於前面的原則，王興煥請大家閉起眼睛，一起想想像一個美好的願景與畫面，當2026年的選舉結果，開票出來了，民眾黨全部掛蛋，因為在他們推出的選區都被第三勢力的新選擇，期待台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨跟本土的無黨籍，我們合起來的縣市議員的總席次超過民眾黨，這個時候新的本土在野力量就成軍了，我們就可以正式進軍，2028年在國會徹底的淘汰現在沒有的『小藍8』」。

